Краевой сельскохозяйственный фонд и «Дальневосточная ассоциация предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства» заключили соглашение о сотрудничестве с крупными торговыми сетями.

Благодаря ему продукция местных производителей будет шире представлена и ярче выделена в магазинах края.

Так, с прошлого года в крупнейших гипермаркетах работают «Фермерские островки». На них круглый год можно купить мясные деликатесы, молоко, мёд и другие местные продукты. Сейчас работают три «островка», с подписанием соглашения их количество вырастет.

Также расширится охват проекта «Выбирай своё — Хабаровское». Напомним, его задача – выделять полки с местной продукцией особыми указателями и помочь покупателю в выборе локальных брендов.

— Сельское хозяйство, пищевая промышленность и торговля неразрывно связаны. Все три звена должны работать сообща, чтобы обеспечить наших жителей свежими и полезными продуктами. Мы будем продолжать работу, чтобы как можно больше местных производителей были представлены на прилавках магазинов, — отметил глава краевого минсельхоза Павел Сторожук.

Ещё один из каналов — краевая ярмарка «выходного дня» на площадке арены «Ерофей». В 2022 году в ней приняли участие около 70 фермеров, за сезон реализовано около 190 тонн продукции на 24 миллиона рублей. Она возобновит свою работу в конце апреля — начале мая.

СПРАВОЧНО

В крае около 280 «пищевиков», более 30 сельхозорганизаций и почти 450 фермерских хозяйств. За год ими произведено почти 10 тысяч тонн мяса, 23 тысячи тонн молока, свыше 300 млн штук яиц и более 40 тысяч тонн хлеба. Также по сравнению с 2021-м вырос выпуск сливочного масла, колбасных изделий, овощных консервов.