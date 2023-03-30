«Фабрика процессов» Хабаровского края начала свою работу в январе прошлого года. Учебная площадка была создана на базе Регионального центра компетенций в рамках нацпроекта «Производительность труда». Ее главная задача — обучить руководителей и сотрудников предприятий края бережливым технологиям на примерах имитированных производственных процессов площадки. За год занятие прошли сотрудники из более чем 30 предприятий края — действующих и потенциальных участников нацпроекта «Производительность труда».

— С момента открытия нашей площадки на «Фабрике процессов» прошло уже 54 тренинга, где обучилось свыше 700 человек. Это руководители и рядовые сотрудники предприятий, студенты, преподаватели, представители бизнеса и деловых объединений, органов исполнительной власти края. Все они на практических примерах площадки изучают, как с минимальными ресурсами добиваться максимума эффективности. В формате бизнес-игры, где каждому участнику отведена своя роль от гендиректора до менеджера, участники быстро погружаются в суть производственного процесса, а также в краткие сроки учатся формировать эффективную команду, — рассказала руководитель «Фабрики процессов» Светлана Житихина.

В числе участников Фабрики не только предприятия края, но и вузы и техникумы. Работа со студенческим активом позволяет подготовить кадры, владеющие знаниями и навыками бережливых технологий. Так, накануне студенты института экономики и управления ТОГУ совершенствовали производственный процесс сбора пульта управления регулятора давления газа.

— Фабрика дает очень полезные компетенции, которые безусловно нам, как будущим специалистам экономики, менеджмента, логистики, очень пригодятся. Например, это отличная возможность попрактиковать навыки коммуникации с персоналом, научиться получать обратную связь от сотрудников. Здесь на примере небольшого производства мы учимся рационально использовать время, выявлять потери и оптимизировать процесс сборки, — рассказал участник Фабрики Богдан Мердин.

В этом году на площадке «Фабрики процессов» сертифицированные тренеры Регионального центра компетенций проведут 24 тренинга и обучат бережливым технологиям еще не менее 300 человек.