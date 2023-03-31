В России, что ни день, то история. На этой неделе появилась новость, что в Хабаровске реализуется проект «Профориентационные субботы», в его рамках школьники знакомятся с миром профессий. Как, на самом деле, необходимо знакомить с миром профессий в отдельно взятой школе расскажет нам бывший учитель 68 школы, наш постоянный гость подполковник запаса Сергей Роща. Ведущий рубрики «Хабаровские новости» Сачук Станислав. Итак, «Учитель, дай ответ!». Поехали!

С.С. Здравствуйте, Сергей Алексеевич! Теперь уже точно, без каких-либо замен и переносов поговорим, а точнее, ответим на множество вопросов от наших читателей касаемо бывшего Творческого универсально-технологического центра хабаровской 68 школы. А есть ли подобное в России? Как я понял, по субботам и не только, все направления вели сами. Только Вы!

С.Р. Правильно поняли, в школьных мастерских. Здравствуйте, Станислав! Поехали!

С.С. На прошлой неделе Президент России Владимир Путин уделил большое внимание развитию радиоэлектроники в нашей стране. Насколько мне известно, Вы дипломированный специалист в радиоразведке, радиоэлектронной борьбе и постановке радиоэлектронных помех.

С.Р. Дальше можете не продолжать. Я всё понял. Где дети?

С.С. Тогда рассказывайте!

С.Р. Касаемо радиоэлектроники. Вы назвали узкую тему дипломной работы специальности «инженер радиоэлектронных средств» времён моей военной службы в радиоразведке и, окончательно закреплённой на военном заводе вооружения и военной техники противовоздушной обороны.

С.С. Дети знания получали?

С.Р. Сейчас всё узнаете, как рождался этот проект. В 2016 году из восьмого «В» класса, где я был классным руководителем, три мальчика и две девочки пожелали участвовать в конкурсе школьных проектов «Хабаровск. НАШ!» для детей от восьмого по одиннадцатый классы. Среди двадцати лучших проектов оказался один наш «От шкатулки к ремесленничеству», Ваня Назаров, токарная деревообработка. Когда нас, победителей и призёров, 30 июня 2017 года привезли в краевой центр «Созвездие», рядом военный аэродром «Переяславка», там, на слуху было слово «успешность». Это и дало толчок для создания на основе материально-технической базы 68 школы детского центра. Директор школы Светлана Валентиновна Филатова одобрила мою идею. Долго думал над названием, в итоге 1 сентября 2017 года появился «Творческий универсально-технологический центр». Стенд повесили! Просто знакомство с миром профессий, на первый взгляд, показалось мало впечатляющим. Пришёл, увидел и забыл. Надо было определить перечень профессий, обучить которым на практике в нашей школе, с использованием станков, оборудования, инструментов и других приспособлений, станет реальной возможной действительностью. Ещё, здесь, как раз так получилось, добавила особого приподнятого психологического, возможно морально-нравственного и психического состояния, ученица нашей школы Маргарита Дерунец, на чемпионате мира стала серебряным призёром в электромонтажных работах. Соревнования проходили с 14 по 19 октября 2017 года, в городе Абу-Даби. Был ещё один фактор. Как раз я стал классным руководителем девятого, выпускного для значительного большинства детей. Так как семьи были малообеспеченные, на репетиторов денег нет, я и предложил им сброситься по три тысячи рублей, на репетиторов ушло бы по двенадцать минимум, тридцать пять детей, один не в счёт из детского дома. Купили переносной компьютер, проектор, принтер и колонки для того, чтобы проводить с их детьми занятия по математике, русскому языку и литературе, обществознанию, информатике. Начиная с сентября, каждую субботу с четырнадцати до шестнадцати по этим предметам я лично сам проводил подготовку к экзаменам. Главное, не получить две двойки. На выпускном вечере дети класса и их родители разыграли небольшую десятиминутную сценку по мотивам фильма «Джельтмены удачи» и, сделали подарок школе переносной компьютер, проектор, принтер, и колонки. Экзамены сдали все! Семь человек с трудом прошли в десятый класс, учатся в университетах, остальные уже окончили техникумы и колледжи, работают по специальности в деревообработке, радиоэлектронике, речном флоте, торговле. Ещё поварами, кондитерами, автослесарями, строителями, штукатурами, медсёстрами, воспитателями детских садиков, лаборантами-экологами, шестеро специалистами по вентиляции и кондиционерам. Все при деле! В итоге, центр стал оказывать консультации по всем предметам обучения, международной обстановке и, постепенно пришли к проектной деятельности, в основном для восьмиклассников, так как у них оценка за проект идёт в диплом. Темы проектов на любой вкус. По выбранному предмету на все случаи жизни от первого по одиннадцатый классы, не обязательно в школе. Например «Математические мотивы в шахматном искусстве», «Они играли в шахматы» по литературе, «Кружевная коклюшка» по обществознанию, Наполеон и шахматы» по истории, «Шахматы для школы», «Творчество Василия Поленова», даже на английском, немецком и французском языках. По технологии двадцать пять проектов. Всего разработано 137 проектов! Особый шик деревообработка, токарные станки, все дети, мальчики и девочки, имели возможность научиться работать, было бы желание. Изготавливали толкушки, скалки, городки, кегли, коклюшки, шкатулки. И, даже шахматы с росписью в стиле «хохлома» и «гжель». На волне энтузиазма, ради детей, со своей военной пенсии купил два токарных станка, электрический настольный лобзик, электрический ручной лобзик, круглопильный станок и точильный станок на сто пятьдесят ватт. Следующее направление электромонтажные работы. Дети постоянно участвовали в краевых соревнованиях профессионального мастерства. Получила широкое развитие радиоэлектроника. Паяние! Общее в этих направлениях обучение профессиям электромонтажник и радиомонтажник. Большой популярностью пользовался кружок «Волшебный лобзик». Как итог, через четыре года все направления стали объединяться в единое целое под названием «Радиоуправляемый авиамоделизм», примерно сто пятьдесят человек. Для развития мозговой деятельности шахматы в сочетании с настольным теннисом. Играете шахматную «пулю» или «блиц», а потом сразу «пинг-понг», формируется качество мгновенного принятия решения. Где пригодится? На экзаменах, контрольных работах — решение задач. Особняком стояла живопись, холст, масло, сюда же акварель и гуашь, роспись народного творчества в стиле «хохлома» и «гжель». Детей мало, всего человек двадцать набиралось. Обучение черчению проходили все. Робототехникой больше занимались дети с ограниченными возможностями по состоянию здоровья. Сами видите «Творческий универсально-технологический центр» бесплатно держал свои двери открытыми для всех желающих детей, месячный поток примерно треть школы при нагрузке 1856 человек, перебор свыше проектной мощности ровно на тысячу. Какие профессии? Токарь, столяр, оператор радиоуправляемой авиамодели, радиомонтажник, электромонтажник. Ещё чертёжник, художник-оформитель, фотограф, инженер-конструктор, инженер-технолог, архитектор. Развитие инженерной мысли! Вывод простой. Когда в школе нет обучения профессиям, которые необходимы на рынке труда, все эти экскурсии на предприятия и организации есть не что иное, как обыкновенная показуха, называется «отбыть номер», а дальше «трава не расти». Как должно быть, было организовано в хабаровской 68 школе, ребёнок имел возможность освоить много первичных навыков разных профессий, у него появлялось главное, уверенность в будущем своей жизни, что у него появится успешность, а это не одно и то же, что успех, разные понятия. На самом деле, перспективы рисовались радостными, конечно, без фанатизма, но с творческим подъёмом, где-то чувствовалось вдохновение, на волне энтузиазма. Дети и особенно их родители были в восторге от того, что их дети получают такие знания, умения, навыки и компетенции. Только в ноябре 2021 года на городской олимпиаде по технологии первые места заняли в номинациях седьмой класс, восьмой класс, девятый класс и одиннадцатый класс. Вторые места – восьмой класс и десятый класс. Третье место восьмой класс. Всех брали радиоэлектроникой!

С.С. И этого в хабаровской 68 школе больше нет?

С.Р. Нет. Состояние в школьной мастерской как будто «мамай прошёл». Пустует. Всё разбросано. Сегодня сложно найти специалиста-универсала. Их нет. Школа славится танцевальной студией и барабанщиками.

С.С. Как я понял, обратно в школу не позвали?

С.Р. Морально и профессионально я был готов возобновить деятельность даже в прежнем объёме, 84 часа в неделю, технология у мальчиков 39 часов, физика 20 часов, радиоуправляемый авиамоделизм 21 час и шахматы по субботам 4 часа. В школе новый директор, её слова «по совету завучей школы могу предложить только шахматы по субботам». Сами видите, не позвали, значит, есть свои на то причины.

С.С. Представьте ситуацию, что новый директор Вас пригласит обратно, например, учителем истории и обществознания. У Вас же есть право вести эти предметы?

С.Р. Вы думаете, новый директор школы поменяет завучей?

С.С. Это Вы к тому, что «коней на переправе не меняют», я правильно понял? Получается, что дети совершили действие, Вы отреагировали соответственно своему жизненному опыту, а в итоге пострадал «Творческий универсально-технологический центр». Исчез! Его больше нет! И кто виноват?

С.Р. Есть судебное решение, к большому сожалению, оно не в пользу большинства детей 68 школы. Кто же знал, что подростки побегут, один толкнёт, другой от столкновения грудью с углом стола окажется на грани жизни и смерти. У меня просто выбора не было, дело на секунды, не каждый разберётся в такой ситуации, подростка пришлось трясти, чтобы зрачки вернулись на место, дети сняли видео, выложили в социальные сети. Родители подростов на меня жалобу не писали. Следственный комитет своим решением возбудил уголовное дело. Но я хочу обратить внимание вот на что. Когда водитель транспортного средства сбивает пешехода на дороге, который переходил эту дорогу не на пешеходном переходе, водителя всё равно будут проверять, а мог ли водитель не допустить наезда на пешехода. Тут и скорость, и видимость, и много других факторов. Всё проверят! Не дай Бог, окажется, что в это время водитель разговаривал по мобильному телефону. Если есть смертельный исход, всегда будет судимость по статье Уголовного Кодекса Российской Федерации. Так же и в моём случае, до возраста шестьдесят лет человек обязан оказывать помощь пострадавшим людям, свыше этого возраста фактор ответственности за неоказание помощи пострадавшим людям уже не распространяется, по моральным соображениям. Если бы в школьных мастерских подросток, как у него после удара закатились зрачки, через минуту умер, следователь, прокуратура, да и судья в любом случае запросят из военного комиссариата моё личное дело. А там запись «прошёл обучение оказания первой медицинской помощи в боевой обстановке, стихийных бедствиях…» и так далее, то есть, знал, как спасти и, не помог. Посадят! Мне на момент забега подростков, 21 декабря 2021 года было, считайте сами, 3 февраля 2022 года исполнилось шестьдесят лет. Немного не повезло, будь мне шестьдесят лет, возможно просто не заметил, ну дети в конце урока пробежали и, пробежали. Бывает! А то, что умер? Не надо бегать, там, где запрещено. Школьные мастерские таковыми являются. Только вот какой будет общественный резонанс, есть большой вопрос. Доказать, что у подростка зрачки закатились, я не могу, на видео их нет. Отвечать пришлось за одиннадцать секунд снятого видео. Не секрет, что следствие, да и прокуратура, и суд обвинение строили с учётом общественного резонанса. Только вот мнение детей, кто посещал «Творческий универсально-технологический центр» никто так и не спросил. А ведь в будущем это и есть умный электорат. Таких детей зовут в «Сириус»! Будущий электорат!!!

С.С. Получается, спасли подростков, одного от смерти, а второго от ответственности за действия, приведшие к смерти. Они, же, в знак благодарности, вдвоём, со слов детей школы, вступили в ряды «рёдановцев» и нарядились в чёрные толстовки с пауком на спине. Оказывается, эти подростки психически здоровы и, проявляют склонность к созданию провокационных ситуаций. Так, кажется, пишут в характеристиках? Тогда у меня вопрос к государству. Получается что для государства общественный резонанс важнее, чем воспитание детей через первичные навыки освоения профессии?

С.Р. На государство я не в обиде. В этом классе я ещё в сентябре 2021 года обратил внимание детей класса на этих подростков, чтобы родители сами, без директора школы разобрались с дисциплиной. Представляете, встаёт одна девочка-отличница и говорит, что «пытались, только вот их мамаша такая фифа, сразу сказала, её детей не трогать, как ведут себя, так и будут, имеют право, если хотите учиться, нанимайте репетиторов».

С.С. Понятно. Тогда вот ещё о чём. Читали новостные публикации, когда произошло событие?

С.Р. Нет, интереса не было.

С.С. Кто-нибудь звонил с просьбой дать комментарий?

С.Р. Один раз, из Москвы, сказали «триста шестьдесят», я ответил на их вопрос что «не знаю, кто виноват». И всё.

С.С. Есть такое. Значит, остальные информацию гнали от себя. Сегодня уже идёт вторая серия нападок. Просто они не знают, куда Вы устроились на работу учителем.

С.Р. Секрета нет. Частная организация «Дом друзей», Хабаровск, улица Вахова, дом 10. Веду шахматы, живопись, холст, масло и акварель, народное творчество в стиле росписи «хохлома» и «гжель», в перспективе хозяева планируют то, что было в школьном Творческом универсально-технологическом центре, только без станков. Все занятия платные. Пусть задают вопросы, я готов к дискуссии, диспуту, деловому разговору. Будет ещё одна тема для интервью.

С.С. И в завершении. Нашим читателям интересно знать, а что бы по вашей истории в своих передачах сказали Владимир Соловьёв, Никита Михалков, Ольга Скабеева и другие известные люди России?

С.Р. Соответственно Основному закону государства, детей трогать руками и ругаться матом категорически запрещено. На разницу, по ситуации будет жить человек или умрёт, никогда и никто внимания обращать не будет, потому что есть народная мудрость «от сумы и от тюрьмы не зарекайся». Просто промолчат. А нам остаётся жить и работать во благо России.

С.С. Спасибо, Сергей Алексеевич за интересную и, возможно мудрую беседу. В следующий раз наши читатели просят ответить, как военного эксперта к разговору о событиях на Донбассе. Ждём в гости!

30 марта 2023 года.

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