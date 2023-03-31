98 новых объектов благоустройства в 12 районах края появятся в 2023 году. В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на эти цели выделено 165 млн рублей, 152 млн из них — средства федерального бюджета.

Большая часть проектов сосредоточена в следующих районах: Верхнебуреинском – 44, Хабаровском – 25, имени Лазо – 11, имени Полины Осипенко – 6.

— Благодаря увеличению финансирования в этом году мы поддержим больше проектов, чем в прошлом. После реализации проектов жители будут гулять по обновлённым паркам, посещать новые детские и спортивные площадки. Появятся автопарковки, уличное освещение и другая инфраструктура, которая сделает жизнь на селе комфортнее — отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия края Андрей Романченко.

Проекты воплощения выбирают сами жители на общем собрании. Обязательное условие поддержки — софинансирование проекта жителями и организациями в денежной и неденежной форме. Например, трудовое участие, предоставление материалов и технических средств.

Всего за время реализации программы с 2016 года сдано 298 проектов.

Напомним, в крае реализуются сразу несколько программ, направленных на создание комфортной среды. Новые парки и скверы в населенных пунктах региона появляются благодаря участию в национальном проекте «Жилье и городская среда», обновленные дворы – по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке». В этом году в крае будет благоустроена 91 общественная и 160 придомовых территорий.

Также по поручению губернатора Михаила Дегтярёва в регионе ежегодно увеличивается финансирование проектов ТОС, большая часть из которых – это инициативы по благоустройству территорий. В текущем году поддержку получит 379 проектов в 97 муниципальных образованиях от 274 ТОС на общую сумму 250 млн рублей. Всего в крае действует 1414 ТОС.