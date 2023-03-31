В Хабаровске начал работу Межрегиональный центр детской хирургии на базе детской краевой больницы имени А.К. Пиотровича. За месяц прооперировано 18 пациентов из разных регионов ДФО, все они — с редкими патологиями. За год планируют принять около 500 человек.

Распоряжение об открытии Центра подписано региональным Минздравом в конце февраля. Уникальное учреждение создано под кураторством главного внештатного детского хирурга Минздрава России доктора медицинских наук профессора Дмитрия Морозова. Активно содействовали Агентство стратегических инициатив и Правительство края.

Основные направления — патологии грудной клетки и органов грудной полости, травматология и ортопедия, детская урология–андрология.

— Правительство края ставит задачу концентрировать операции на одной территории. Хабаровский край имеет удобные логистические маршруты. Наша главная задача, чтобы детям и их семьям не надо было ехать в центральную часть России для проведения высокотехнологичных операций, – отметил заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Теперь лечебные учреждения получили возможность направлять пациентов в региональную столицу, предварительно проконсультировавшись с коллегами с помощью систем телемедицины.

— Сейчас в нашей больнице на лечении находятся восемь пациентов из Приморья, Сахалина, Магадана и ЕАО. Все они получают помощь в рамках ОМС, — подчеркнул заместитель главного врача по хирургическому разделу работы больницы имени А.К. Пиотровича Александр Фирсов.

Отмечается, что Центр послужит стимулом к профессиональному росту врачей.

— Специалисту необходимо приобретать опыт. Мы намерены сделать так, чтобы местные хирурги не уступали в компетенции коллегам из федеральных медицинских организаций. Кроме того, наши врачи продолжают стажировки у ведущих врачей страны, курсы повышения квалификации. Всё это позволит привлечь и закрепить в регионе перспективные кадры, — отметил главный врач больницы Рашид Мирзоев.

Подготовка к открытию Центра началась в 2022 году. Тогда больница имени А.К. Пиотровича обновила техническое оснащение более чем на 125 млн рублей. Среди прочей техники появились стойка для лапороскопических операций, мониторы состояния пациента, оборудование для эндоскопических исследований, наркозно-дыхательный аппарат.

Напомним, что в конце февраля в крае открылись межрегиональные центры высокотехнологичной помощи детям по профилям хирургии новорожденных и нейрохирургии. Они появились на базе Перинатального центра и клинической больницы имени О.В. Владимирцева соответственно.