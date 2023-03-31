Центр «Мой бизнес» работает в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом России. Сегодня в Центре окончилось трёхдневное образовательное мероприятие АО «Корпорации МСП» – «Азбука предпринимателя». Потенциальных бизнесменов обучали азам предпринимательской деятельности в разрезе правовых, финансовых и маркетинговых аспектов.

— В прошлом году я приняла участие в программе «Азбука предпринимателя» и могу порекомендовать ее всем, кто планирует открыть свой бизнес. За три дня я узнала все базовые моменты, которые необходимо знать всем предпринимателям. Спустя 8 месяцев после прохождения образовательной программы я уже являюсь индивидуальным предпринимателем и владею собственной солевой комнатой, — рассказала выпускница «Азбуки предпринимателя» 2022 года Анастасия Емелина.

Первая «Азбука предпринимателей» 2023 года собрала порядка 30 слушателей. У некоторых будущих предпринимателей уже есть готовая бизнес-идея, другие — пришли за вдохновением.

— Мы с приятелем хотим реализовать проект, в рамках которого будем выращивать перцы для дальнейшей реализации. Планируем также изготавливать из них пикантные и острые соусы для продажи на торговых площадках Хабаровского края, — поделился слушатель «Азбуки предпринимателя».

Программа проходила в интенсивном режиме: теоретическая часть сменялась мозговым штурмом и самопрезентациями. Даже во время перерывов слушатели не выходили из ритма и продолжали обсуждение заданных тем.

— «Азбука предпринимателя» проводится несколько раз в год и всегда собирает полный зал слушателей. Уже сейчас открыт лист ожидания на майскую программу. Также стоит отметить, что среди участников мартовской Азбуки есть потенциальные предприниматели в возрасте до 25 лет, которым получение сертификата даёт возможность получить грант, — напомнила руководитель центра «Мой бизнес» Екатерина Чабан.

Образовательные мероприятия в центре оказания услуг «Мой бизнес» проводятся на протяжении всего года для различных категорий предпринимателей: для тех, кто только планирует начать своё дело, для начинающих бизнесменов (работающих менее года) и тех, кто уже является предпринимателем более года. Выбрать и записаться на интересующее мероприятие все желающие могут на сайте центра «Мой бизнес».