Многообразный жизненный мир России всегда вызывал неподдельный интерес заграничных академичных научных деятелей. Сегодня грядущие, проверочное слово «грядка», изменения в образовании. Появился «Разговор о важном». Во всём многообразии идей и мнений так никто, за многие годы и не объяснил гражданам России, как и на какую грядку, посадить и взрастить нежную культуру «воспитание». Наш постоянный гость бывший учитель хабаровской 68 школы продолжает отвечать на вопросы читателей. Встречайте, подполковник запаса Сергей Роща. Ведущий рубрики «Хабаровские новости» Сачук Станислав. Итак, «Учитель, дай ответ!». Поехали!

С.С. Народ в шоке! Не успели привыкнуть к универсальным учебным действиям, кстати, лет семь или восемь тому Вы давали интервью по этой теме Ольге Подберёзкиной, информационный портал «Viperson.ru» Рейтинг персональных страниц, как слышим «кондуктор, нажми на тормоза». Здравствуйте, Сергей Алексеевич!

С.Р. Здравствуйте Станислав! Сегодня едем на Донбасс?

С.С. Донбасс отменяется. Давайте зайдём на другую грядку и, поговорим о воспитании вообще и школе в частности. Не врубается народ, что за овощ такой это воспитание! И, как и с чем его едят? Может, объясните людям рецепт на все случаи жизни? Только, одно условие, Вы не будете говорить, что «тишина нас спасёт».

С.Р. Философски поразмышлять можно, образование и жизненный опыт позволяют. Как там, в фильме «Агент национальной безопасности», герой Андрея Краско утверждает «без бутылки здесь не разобраться». Поехали!

С.С. По Вашему «красному диплому» Ленинградского военного училища противовоздушной обороны профессия «офицер-политработник» определяет величины воспитателя, психолога и педагога с переходом на гражданскую грядку учителя истории и обществоведения. С чего начнём?

С.Р. Будем строить фундамент. С такого понятия, как «себестоимость». В окружающем нас мире всё имеет свою «себестоимость», «стоимость» и «цену», в том числе и на грядке воспитания, как по материи, так и по сознанию, это разные понятия, значит, надо почувствовать разницу. Для начала определим, чем отличается стратегия от тактики. Стратегия есть то, что мы хотим, наша цель из множества идей. Тактика есть то, что мы можем, определяет задачи и тактические приёмы, как дойти до цели. Допустим, мы хотим кушать пельмени. Для этого нужна будет скалка. Этот кухонный атрибут необходимо изготовить. Уровень стратегии конкретизируется, мы хотим изготовить скалку. Теперь наша тактика обретает контуры таблицы «Технологическая карта изготовления изделия скалка», с указанием номер по порядку, содержания что делаем, эскиза, инструментов и времени. Пишем первое, выбор пиломатериала, сухой, без сучков и трещин, сосна, десять минут. Второе, выполняем разметку, находим центры, делаем пропилы, срезаем рёбра рубанком, десять минут. Третье устанавливаем заготовку на токарный станок и точим по чертежу, пятьдесят пять минут. Четвёртое, шлифуем, пять минут. Пятое, снимаем изделие, подрезаем торцы в размер, пять минут. Скалка готова к использованию по назначению. Считаем себестоимость. Купили брусок размером 50х50х2000 мм за 200 рублей. Для скалки отрезаем четверть, 500 мм, двести делим на четыре, получаем 50 рублей. Добавляем время работы станка один час, электроэнергию, шлифовку, условно получаем себестоимость 60 рублей. Чтобы получить стоимость, прибавляем моторесурс токарного станка, чем новее, тем коэффициент ближе к единице и, квалификацию токаря, чем выше разряд, например пятый, тем дороже стоимость изделия. Получим стоимость скалки условно двести рублей. Скалку надо продать, значит, надо написать ценник. В цену, пляшем от стоимости двести рублей, прибавляем налоги, зарплату, коммунальные расходы за свет, воду, канализацию, транспортные расходы, на развитие и так далее. Продаём одну скалку условно за 500 рублей!

С.С. Здесь и «ежу понятно». А где воспитание?

С.Р. Воспитание? Догадайтесь сами. Ладно, проехали. Для начала надо почувствовать разницу между такими понятиями, как «мораль» и «нравственность». Мораль есть то, как должно быть, начертим круг, внутри и есть то чего мы хотим, своя стратегия, мораль всегда статична, это может быть «Моральный кодекс строителя коммунизма», Устав школы и так далее. Нравственность предполагает наши действия, то, что мы можем, своя тактика, тактические приёмы, чтобы удержаться в рамках морали, не выходя за её пределы, за пределы круга, если выйдем, будет называться безнравственным поступком, где нас ожидает правовое поле, например, административное.

С.С. Интересно!

С.Р. Себестоимость, стоимость и цена воспитания в школе! Ищем конкретное подобие себестоимости воспитательной работы в школе, например себестоимость одного учителя в воспитательном процессе школы. Для наглядности, возьмём учителя по предмету «физика». В советское время школьный учитель работал с девяти часов до восемнадцати с перерывом на обед один час. Почасовая оплата труда! Современный учитель России свою заработную плату получает за конкретный урок, называется поурочная оплата труда. Поурочная оплата труда! Чувствуете разницу? Звонок на урок прозвенел, и деньги в карман учителя пошли, звонок с урока прозвенел, поток денег остановился. Нет одного урока, называется «окно», учитель в школе на холостых оборотах, «деньги не капают», учитель распоряжается временем на своё усмотрение, например, смотрит на смартфоне интересный фильм, имеет полное право. Нет больше уроков и, учитель на вполне законных основаниях уходит домой, по своим делам. Репетиторство? Возможно. Там деньги платят, наличными. Где и когда по времени нахождения в школе конкретный учитель-предметник будет заниматься воспитательной работой? На уроке? Бесплатно? А оно ему надо?

С.С. Расскажите, например, как проходил Ваш один урок физики?

С.Р. Учитель создаёт свой стандартный на весь учебный год документ «Технологическая карта проведения урока физики». Здесь, номер действия, содержание, участники, материально-техническое обеспечение и обязательно временной интервал. Приветствие и проверка наличия детей, требуется одна минута, доведение темы урока и его содержания, Презентация и другая наглядность обязательно, двадцать четыре минуты, опрос минимум пятерых обучающихся детей с проверкой записей в тетрадях двенадцать минут, оставшиеся три минуты выставление оценок в Дневник.ру, доведение домашнего задания и ответы на вопросы. Итого сорок минут. Когда учителю заниматься воспитательной работой? Только и остаётся, что изложение материала по теме урока учителем физики должно быть организовано так, чтобы сама атмосфера текстов, определений, понятий, терминов и формул, произвело воспитательный эффект, воспитывала обучающихся детей без какого-либо упоминания слов «мораль», «нравственность», «патриотизм», «поведение», «уголовная ответственность». Когда шесть уроков в день до обеда по одному предмету, результат возможно и будет. У меня с 1 сентября 2021 года по 4 марта 2022 года с понедельника по пятницу каждый день двенадцать уроков, физика 20 часов в неделю, технология, мальчики 39 часов в неделю и радиоуправляемый авиамоделизм с кадетами 9 часов в неделю, итого 68 часов в неделю. Все уроки меняют друг друга, после технологии и работы станков следуют два урока физики, потом три урока радиоуправляемый авиамоделизм, и так все две смены с 8.00 до 19.30, мозг постоянно перестраивается, уже не до воспитательной работы, тут бы урок провести. Школа работает в две смены. Надо учитывать ещё и статистику психологов. Сегодня примерно семьдесят процентов обучающихся детей не обладают хорошей памятью, почти у всех хромает концентрация внимания, в классах по тридцать шесть человек, среди них и дети с ограничениями по состоянию здоровья. Среди здорового слоя обучающихся детей, «кто не дружит с головой», есть любители отвлечься и забыться, пошуметь, на интерес устроить провокации и так далее. Учитель урок провёл, на кого орал и кого материл, тут же забыл, «лыко да мочало – начинай сначала». Никто из учителей-предметников просто так воспитательной работой в школе заниматься не будет, если это время не внесено в поурочную оплату труда и расписание уроков.

С.С. Хорошо. Здесь понятно. А как насчёт новшества «Разговор о важном»?

С.Р. Первый урок понедельника одинаковый для всех обучающихся детей школы. Этим занимаются классные руководители, психологи и социальные работники. Могут привлечь учителя истории и обществознания. Ещё пригласить работников прокуратуры, участкового инспектора. Сам процесс воспитания необходимо делить на статичный процесс и динамичный. Это примерно, чем отличается «познание» от «знания». Мы начинаем читать параграф по физике и, у нас пошёл динамичный процесс «познание». Прекратили чтение и, процесс «познание» закончился. Всё, что после чтения мы запомнили, уже есть статичный процесс «знание». В зависимости от нашей памяти каждый обучающийся ребёнок получит своё «знание». Кто-то всё запомнит, а кто-то и ничего не запомнит. Когда обучающийся ребёнок на токарном станке изготавливает скалку, чтобы к 8 Марта подарить маме есть динамичный процесс воспитания, связанный с эмоциями, энтузиазмом, творческим подъёмом и вдохновением. Работает воспитательный принцип преобразовать, чтобы создать. Преобразовать древесину, чтобы создать скалку, преобразовать мясо, чтобы создать колбасу, преобразовать зерно, чтобы создать хлеб и так далее. Преобразовать информацию, чтобы создать репортаж на телевидении. Материя первична, она у ребёнка в руках. Урок «Разговор о важном» есть статичный процесс. Здесь во главе угла скорее воздействие на среднее статистическое коллективное сознание, кто-то слушает, кто-то думает о своём, а кому и вообще «по барабану» и так далее. Полностью отсутствует индивидуальный подход, «пэ-пэ-эр», посидели, попи…и, разошлись.

С.С. Всё плохо? Тогда приведите пример динамичного процесса из Вашей педагогической практики. Чтобы не быть «ля-ля-ля».

С.Р. Школьный «Творческий универсально-технологический центр» хабаровской 68 школы, работал с 1 сентября 2017 года по 4 марта 2022 года, под моим непосредственным руководством, суббота и воскресенье с 9.00 до 16.00. Своеобразная организация досуга для всех желающих детей от первого по одиннадцатый классы. Динамичный процесс. Возьмём для примера механическую обработку древесины на токарном станке. Сам процесс выполнения точения заготовки с целью изготовить скалку уже несёт заряд воспитательного действия на работу мозга обучающего ребёнка. И, как только изделие будет готово, вступают в дело эмоции, уверенность в своих силах, развивается память, формируется концентрация внимания. Есть возможность усилить? Да! Начинаешь обучать своего друга, одноклассника, обучающегося ребёнка младшего класса. У них получается! Это и есть наставничество. Наставник не педагог, ему по должности положено быть наставником. Педагог должен вырастить наставников из числа своих учеников, чтобы они обучали других учеников в токарном деле, паянии, радиоэлектронике, шахматах, настольном теннисе и так далее. В чём польза для воспитательного процесса от «ленивого педагога»? Свою вторичную педагогическую работу он перекладывает на своих воспитанников, производя их в наставники. В итоге, рождается коллектив единомышленников через наставничество. Единое целое! Боевая единица! Ребёнок, а это категория людей от рождения до восемнадцати лет, приходил на шахматы, потом переходил играть в настольный теннис, потом паяние микросхемы, потом токарный станок, потом роспись изделия в стиле «хохлома» или «гжель», потом лобзик. Радиоуправляемый авиамоделизм! И, везде на каждом рабочем месте был свой наставник из числа обучающихся детей, даже второклассники. Когда человек обучает другого человека, идёт настоящий воспитательный процесс. Двери были открыты для всех детей школы, только вот те дети, говоря народным языком «больные на голову», склонные к нарушениям дисциплины, провокациям и так далее, сюда никогда не приходили. Почему? Может потому, что здесь были и родители вместе с детьми по интересу.

С.С. Пионеры, юная армия?

С.Р. Какая у них мозговая нагрузка?

С.С. Вопросы задаю я.

С.Р. Хорошо. Ничего личного, просто особое мнение. Если рассматривать вопрос в общем и целом, то это тихие парниковые дети для лозунгов, собраний и демонстраций. Поведенческий эффект существования. По сути, с точки зрения воспитательного процесса, форма без содержания, просто общение, путь никуда, точнее, в лучшем случае будущий послушный электорат на выборах. Волонтёры, социальные работники. Пойдут ли они в первых рядах защищать страну, для меня вопрос открытый. Я хорошо помню, для каких целей люди вступали в ряды КПСС, Коммунистическую партию Советского Союза. На уме в первую очередь были должность, карьера, как украсть, чтобы не посадили. Есть две стороны медали детского воспитания. То, что мы видим в телевизоре, да, всё красиво, как должно быть. Мораль! Если брать нравственный аспект, то, сколько процентов разместится в моральном круге, а сколько выйдет за его пределы в круг правового поля? И, вторая сторона медали. Важно слышать детские мысли! Неважно как. У меня был такой опыт на протяжении десяти лет. В перерывах перед каждым уроком технологии, приходили мальчики от пятого по восьмой классы и ждали в коридоре звонка, чтобы зайти в школьные мастерские, я сидел в своей бытовке, мирно пил кофе, дети не знали, что дверь с надписью «Электрощитовая» относится к школьным мастерским. Всё слышно. Возле двери с той стороны разговоры велись обо всём, кроме патриотизма и любви к Отечеству, кто, где и с кем, кому и как. На днях мысль появилась написать роман с приколами «Школьная подслушка за чашечкой кофе» или что-то в этом роде. С галстуком на шее и в юной армии они одни, за дверью электрощитовой другие. Вспоминается поговорка «в тихом омуте черти водятся». Детские двойные стандарты. Поэтому я считаю, правильное воспитание детей было в хабаровской 68 школе, школьный «Творческий универсально-технологический центр» давал детям всё, от патриотизма и любви к Родине, до наставничества.

С.С. Разрушить легко, создать проблема. Директора сняли в начале учебного года, нового назначили в марте. Куда смотрели завучи? Ладно, проехали. Какой вывод на нашей грядке?

С.Р. Моё мнение такое. Основную воспитательную нагрузку несёт семья. Огромное значение для воспитания играют спортивные секции, преодоление трудностей, формирование выносливости. Дополнительное образование в эту же корзину, танцы, музыка, шахматы, пение, рисование и так далее. В школе не до воспитания, один урок за другим и домой, обед, а там тренировка по гребле или аккордеон. Когда я учился в военном училище, был отличником, играл за сборную военного училища по футболу, в полузащите, а зимой в сборной военного училища по лыжам и биатлону. Настоящая школа мужества! Когда человек постоянно в деле на интерес, это и есть главное условие воспитания. Должна воплощаться в действительность народная мудрость «терпение и труд – всё перетрут». Для детей необходимо создавать такие условия. И тогда с воспитанием в нашей стране всё будет хорошо!

С.С. Спасибо, Сергей Алексеевич, за ответы на вопросы наших читателей. До новых встреч!

02 апреля 2023 года.

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