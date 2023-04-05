Синоптики обновили гидрологический прогноз в Хабаровском крае. По нему ледоход на Амуре ожидается 8-10 апреля, то есть уже в эти выходные. Лед начнет свое движение примерно на 11 дней раньше обычных сроков. Пока же на поверхности реки наблюдаются промоины и полыньи. Закончится процесс вскрытия Амура в устьевой части в начале мая.

По данным гидрологов Хабаровского гидрометцентра, толщина льда на большинстве рек Приамурья за последнюю декаду марта уменьшилась в среднем на 5–20 см, а местами на 30–40 см. Граница вскрытия ото льда реки Уссури сейчас проходит в Бикинском районе у села Лончаково, ниже по течению начались подвижки льда. В нижнем течении рек Подхорёнок, Хор наблюдаются остаточные забереги.

— Из-за активного таяния льда закрываются переправы. В настоящее время в регионе остались только 16 зимников из работавших сорока. Пять переправ пока действуют в Аяно-Майском районе, 4 — в районе имени Полины Осипенко, по 2 — в Охотском и Ульчском районах, а также по одной — в Верхнебуреинском, Николаевском и Комсомольском районах, но и они скоро закроются — сообщил начальник отдела комитета правительства края по гражданской защите Павел Листратенко.

В ведомстве напомнили, что выходы и выезды на лед сейчас особенно опасны. В группе риска в первую очередь находятся рыбаки и охотники, а также туристы, путешествующие по тайге. За это по закону положены административные штрафы.

— Еще раз хочется предостеречь жителей края от беды, а особенно рыбаков и любителей активного отдыха на природе. Родителей просим следить за детьми и не отпускать их одних к рекам и озерам. За нарушение правил поведения на водоемах предусмотрены штрафы. Но главное – это сохранить жизнь наших близких. С начала зимы уже регистрировались опасные происшествия на льду, – отметил Павел Листратенко.

Напомним, что при возникновении любых опасных ситуаций необходимо без промедлений звонить по единому номеру вызова оперативных служб «112».