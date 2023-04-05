Праздничное мероприятие проводится в учебном учреждении ежегодно. На нём чествовали учащихся, достигших высоких результатов в различных видах учебной деятельности, а также самых активных, креативных и творческих ребят. Вместе со школьниками наградили и родителей, которые принимают активное участие в жизни гимназии.

Благодарственными письмами также были отмечены представители высших учебных заведений, колледжей, центров дополнительного образования, работающих с гимназией в формате социального партнёрства.

Во время «Парада звёзд» яркими и необычными концертными номерами зрителей порадовали участники творческих коллективов.

«Спасибо ребятам за активную жизненную позицию, за стремление к успеху и жажду знаний. Продолжайте в том же духе, и мы надеемся, что в следующем учебном году список награждаемых станет ещё больше!», — прокомментировали в городском управлении образования.