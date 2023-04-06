В среду, 5 апреля, министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов работал в Хабаровском крае. В первую очередь глава Минприроды посетил Южный округ города Хабаровска, где строится инженерное сооружение для защиты от затоплений. Дамбу протяжённостью 5,4 километра уже почти достроили, окончательно работы завершат к июлю. Помимо самого сооружения в затоне установят батопорт. Это плавучий гидротехнический затвор, который служит для запирания входа на случай критического подъёма воды. Батопорт изготовили на Хабаровском судостроительном заводе, но чтобы его установить, необходимо провести испытания. Они возможны лишь при уровне реки Амур в 6 метров. По консультационным прогнозам Росгидромета, такого уровня река может достигнуть в сентябре.

«Вполне вероятно, что уровень воды может не подняться до необходимого для испытаний. Прогноз на такой далёкий период, конечно, имеет погрешности. Поэтому краевые власти рассматривают и другие варианты проведения испытаний, в других местах реки. То, что они необходимы, даже не обсуждается. Все должны быть уверены, что в случае подъёма воды и угрозы затопления, батопорт выполнит свою задачу», — отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

И всё же главной темой командировки стала подготовка региона к пожароопасному сезону.

С начала года в крае произошло 37 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнём, составляет более 2 тысяч гектаров. Анализ, который проводится после каждого пожара, показал, что очаги возгораний находились не в лесах, а на сопредельных территориях. То есть все 27 лесных пожаров произошли из-за переходов огня с земель иных категорий.

«Один из самых серьёзных вопросов сейчас — это ландшафтные пожары на землях иных категорий. Полномочия по тушению таких возгораний находятся полностью в компетенции региональных сил КЧС: контролировать термоточки, вовремя их ликвидировать. В Хабаровском крае пока все лесные пожары произошли именно из-за того, что возгорания «пришли» с земель иных категорий, где выжигали сухую траву, пускали сельхозпалы. И, к слову, на сегодняшний день в крае не возбуждено ни одного административного дела за нарушение правил пожарной безопасности, поджигатели не найдены и не наказаны. Органы прокуратуры и МЧС сказали, что подключатся к этой работе», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

По итогам прошлого года, в России площадь, пройденная огнём, составила 3,3 миллиона гектара. 907 тысяч гектаров пришлись именно на Хабаровский край. А точнее всего на три района: Охотский, Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский. Все три муниципалитета входили в так называемую «зону контроля». То есть зоны, где огонь не тушат, а только контролируют.

«Мы договорились с краевыми властями и они взяли в оборот площади, которые раньше не тушились, но которые давали как раз максимум площадей, проходимых огнём. Теперь с лесными пожарами там будут бороться. На 11,6 миллиона гектаров увеличены площади для реагирования. Это хорошая динамика», — отметил Александр Козлов.

Сейчас зона контроля, то есть территория, где огонь не тушат, сокращена до 28,7 миллиона гектаров. В прошлом году было свыше 40 миллионов.

«Мы сегодня очень детально разобрали готовность региона к пожароопасному сезону. Наметили конкретные задачи. Например, коллеги пообещали, что до 7 апреля укомплектуют штат и парашютистов-десантников, и сотрудников лесопожарных формирований. Сейчас 27 должностей были совмещены, но мы настаиваем на том, чтобы бульдозерист был бульдозеристом, а лесной пожарный был лесным пожарным. Без совмещений. Также за счёт того, что регион сократил свои зоны контроля, созданы два дополнительных лесопожарных отделения. На следующий год нужно будет создать ещё третье отделение, обеспечить их оборудованием, оповещениями и прочим необходимым, чтобы эффективно тушить пожары на расширенных территориях», — отметил глава Рослесхоза Иван Советников.

В этом году в Хабаровском крае для наземного мониторинга пожарной обстановки проложены 25 маршрутов протяжённостью 1905 километров. Уже оплачены 1273 лётных часа доя авиационного патрулирования. Законтрактованы 9 воздушных судов и еще 3 арендованы для тушения лесных пожаров и заброски парашютистов-десантников в труднодоступную местность.

«Основная задача в этом году – своевременно реагировать на пожары. Плюсовые температуры пришли рано и пожароопасный сезон наступил очень быстро. Поэтому всем структурам, начиная от муниципальных образований, краевых пожарных формирований и до МЧС, необходимо реагировать на пожары оперативно, не допуская распространения огня. Отдельной проблемой с этого года стали ландшафтные пожары. Многое будет зависеть от профилактической работы с населением, нашей материально-технической базы, за обновление которой мы благодарим Минприроды природных ресурсов Российской Федерации. Закупки техники у нас идут постоянно, будут они и в этом году. Поэтому остается вовремя принимать меры по тушению», — сказал заместитель председателя правительства Хабаровского края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарий Тюрин.