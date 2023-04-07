Около 160 тысяч человек прошли диспансеризацию в Хабаровском крае с начала года в рамках национального проекта «Здравоохранение». У десяти процентов обследованных это позволило выявить новые случаи хронических патологий, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических.

Это особенно значимо в рамках реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Нацпроект «Здравоохранение» рассчитан на ежегодную диспансеризацию или профилактический медосмотр 70% взрослого населения края. Однако на сегодняшний день обратились лишь 15%.

— Около 60% взрослого населения, проходящих диспансеризацию — в возрасте от 55 лет. Важно начинать заботиться о состоянии организма раньше — начиная с 35! Только так получится сохранить здоровье и качество жизни на долгие годы, — отмечает главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Хабаровского края Татьяна Петричко.

Прохождение осмотра занимает менее двух часов. Ускорить процесс позволяет онлайн-анкетирование на сайте Центра общественного здоровья. Опросники разработаны для трёх групп: до 65 лет, старше 65 лет и тех, кто перенёс коронавирусную инфекцию. Также и в медучреждениях принимаются меры, чтобы процесс был оперативным.

— В нашей поликлинике организовано два потока пациентов на диспансеризацию: по записи и в свободном доступе. Они не смешиваются между собой, что позволяет пройти осмотр без долгого ожидания в очереди, — прокомментировала главный врач хабаровской поликлиники №11 Ольга Костина.

Напомним, цель диспансеризации — раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, сахарного диабета и бронхо-легочных патологий. От их своевременного обнаружения зависит и демографическая ситуация в регионе.

В 2023 году пройти диспансеризацию могут жители края, родившиеся в 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 или 2005 годах, а также все от 40 лет и старше. Для этого требуется обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Услуга бесплатна.

Маломобильные граждане также бесплатно могут доехать до места проведения диспансеризации и обратно благодаря нацпроекту «Демография». Для этого необходимо обратиться в комплексные центры социального обслуживания населения.