Хабаровский край стал одним из первых регионов-участников проекта по созданию единой федеральной карты-схемы земель сельскохозяйственного назначения.
Проект Минсельхоза России – это «интерактивная геоинформационная система». Она позволит в режиме реального времени получать информацию о состоянии земель сельскохозяйственного назначения.
Среди параметров как простые – площадь и границы, так и более комплексные – например, результаты почвенного обследования. Впоследствии опыт планируется применить на всей территории страны.
В работу вовлечены структуры от федеральных органов до местного самоуправления. Так, до конца 2023 года в крае предстоит восстановить архивные документы, сопоставить данные и загрузить их в информационную систему.
— Ведутся работы по установлению границ земель сельхозназначения, идёт оцифровка сведений с привязкой к векторным данным. В результате мы увидим карту с контурами участков и возможностью отображения различных данных: от плана-схемы до реальных спутниковых снимков. Это позволит получать актуальные сведения, не допускать выбытия земель и использовать их эффективнее, – отметил начальник отдела земельной деятельности и мелиорации краевого минсельхоза Эдуард Гладун.
Карта-схема будет включать в себя данные из различных источников. Благодаря ей аграрии смогут вовлечь неиспользуемые земли в оборот и увеличить посевные площади. Для этого предоставляется техника машинно-тракторной станции Краевого сельхозфонда.
Напомним, в крае продолжается реализация опорного проекта губернатора Михаила Дегтярева «Мелиорация и кластер АПК». Сейчас общая площадь земель сельхозназначения в регионе – почти 400 тысяч га, из них продуктивных – 242 тысячи. Реализация опорного проекта позволит к 2030 году дополнительно вовлечь в оборот не менее 30 тысяч га.
Эта запись была опубликована 07.04.2023в 15:14. В рубриках: Общество.
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