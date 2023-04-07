Мэр Хабаровска Сергей Кравчук рассказал об этом во время встречи с педагогами учебного заведения.

В ходе объезда микрорайона базы КАФ глава города посетил школу «Успех» имени маршала Блюхера. Старый школьный стадион давно пришёл в негодность, видны лишь его очертания. Физкультурой ученики пока занимаются в небольшом приспособленном помещении. Мэрией принято решение о создании спортивного ядра в учреждении.

В прошлом году здесь установили площадку ГТО. В 2023-м году в планах — современный школьный стадион. Его стоимость составит семь миллионов руб.

«Обязательно при строительстве учтите рельеф и предусмотрите ливнеотвод. Без этого даже не приступайте к работам», — подчеркнул мэр Сергей Кравчук.

Градоначальник также провел встречу с педагогами Краснофлотского района и ответил на их вопросы.

В частности, учителя пожаловались на то, что в микрорайоне базы КАФ был единственный книжный магазин, который пользовался большим спросом у детей и взрослых, но с некоторых пор он не работает. Сергей Кравчук пообещал провести переговоры с директором торговой сети и попытаться вернуть жителям книжный.

Также педагогов тревожит отсутствие тротуара на участке от школы до улицы Хорышева. По этой дороге дети, в частности, ходят в центр детского творчества «Северное сияние». Глава города поручил управлению дорог и внешнего благоустройства проработать этот вопрос.

Участники встречи обсудили проблему безнадзорных животных: мэр рассказал о том, как она решается в Хабаровске в рамках федерального законодательства.