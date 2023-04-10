Портфель кредитов корпоративных и частных клиентов ВТБ в Хабаровском крае по итогам 2022 года составил 120,5 млрд рублей. Драйвером стал розничный бизнес: он сформировал более половины портфеля, за год кредиты физлиц увеличились на 28% и превысили 66 млрд рублей.

Быстрее всего росли потребкредиты: их объем увеличился в 1,5 раза и превысил 36 млрд рублей. Второй по динамике была ипотека, портфель которой по итогам года составил 27,6 млрд рублей, рост – 10%. Пользовались активным спросом кредитные карты, их портфель увеличился до 2,2 млрд рублей (+8%). Займы на авто прибавили за год 5%, портфель – 213 млн рублей.

Кредиты среднего и малого бизнеса ВТБ в Хабаровском крае за год выросли до 25,4 млрд рублей. Более четверти портфеля (27%) сформировали предприятия строительной отрасли, значимые доли занимают ретейл (16%), нефтегаз и химия (15%), транспорт (10%). Наиболее динамично наращивали заимствования транспортные предприятия и компании нефтегазовой и химической промышленности региона. Объем их кредитов в ВТБ за год удвоился, составив на 1 января 2023 года 2,5 млрд рублей и 3,9 млрд рублей соответственно. Активно привлекали финансирование девелоперы, нарастив кредитный портфель на 21% до 6,8 млрд рублей.

Средний и малый бизнес региона активно использовал возможность получить в ВТБ средства по комфортной ставке в рамках госпрограмм. По ним в 2022 году банк заключил с предприятиями Хабаровского края более 50 соглашений на сумму 5,1 млрд рублей. Наиболее популярной стала программа кредитования системообразующих предприятий Минпромторга: объем средств, выданных по ней, превысил 2 млрд рублей. Льготные кредиты получили предприятия торговой, транспортной, строительной и туристической отраслей, рестораны и гостиницы. Общий кредитный портфель сделок с господдержкой, заключенных с региональными компаниями в Хабаровском крае составил 10,7 млрд рублей.

Ресурсный портфель в сегменте среднего и малого бизнеса ВТБ в Хабаровском крае по итогам 2022 года увеличился до 19,9 млрд рублей: предприятия и индивидуальные предприниматели использовали период повышенной ключевой ставки для умножения своих средств.

«Прошлый год был непростым — тем ценнее результаты, которые мы смогли обеспечить. Банк оказал значимую поддержку жителям региона, предоставив необходимый объем кредитов, в том числе в рамках госпрограмм. В период турбулентности «подставил плечо» предпринимателям, обеспечив стабильное обслуживание, доступные ресурсы для перестройки и дальнейшего развития. По итогам года число клиентов среднего и малого бизнеса у нас выросло более чем на 10% и превысило 12 тысяч. Это показатель не только доверия к банку, но и качества нашей работы с предпринимательством», – прокомментировал вице-президент, управляющий ВТБ в Хабаровском крае Евгений Орлов.