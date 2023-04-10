На востоке Хабаровского края к середине этой недели резко ухудшится погода. Синоптики прогнозируют 12-13 апреля очередной циклон. Жителей региона просят принять меры личной безопасности.

Сильные осадки в виде мокрого снега пройдут на территории Хабаровского, Нанайского, Амурского, Комсомольского, Ванинского, Советско-Гаванского районов, а также района имени Лазо районов. Ветер усилится до 18–23 м/с. Местами вероятны гололёд и скопления мокрого снега.

— Такие метеоусловия могут привести к аварийным ситуациям на объектах энергоснабжения, ЖКХ и увеличению количества ДТП. Возможны нарушения в работе общественного транспорта. В муниципальные образования разосланы рекомендации, которые позволят предупредить и минимизировать возможные последствия непогоды. Органы управления и силы территориальной подсистемы РСЧС будут готовы к оперативному реагированию на возможные происшествия, — отметили в комитете правительства края по гражданской защите.

Населению в период циклона рекомендуется воздержаться от поездок и походов за пределы населенных пунктов, к водоемам, в лес, в частности на охоту и рыбалку. Водителям и пешеходам требуется быть предельно осторожными на дорогах – соблюдать скоростной режим и дистанцию. При сильных порывах ветра важно обходить стороной недостроенные здания, сооружения с шаткими конструкциями, рекламные щиты, старые деревья. Особое внимание родители должны уделить безопасности детей.

При возникновении ситуаций, угрожающей жизни и здоровью, спасатели просят незамедлительно сообщать о них по единому номеру вызова экстренных служб «112».