Это один из первых объектов дорожно-транспортной сети, попавших под реконструкцию в 2023 году. Рабочим предстоит привести в порядок участок от улицы Серышева до Советской. Его протяжённость 470 метров. Сейчас идут демонтажные работы.

«На всём протяжении участка будут заменены бортовой камень, основание. Затем рабочие приступят к асфальтированию дороги. Эта трасса пользуется популярностью у водителей. Если позволит погода, то в течение месяца – полутора мы планируем сдать дорогу в эксплуатацию», — сказал Дмитрий Чеверда, начальник отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска.

Также спикер отметил, что в этом году в Хабаровске по федеральной программе «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы 42 участка городских трасс. Все объекты на этапе строительства и после проверят контролирующие структуры.