Накануне губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев принял участие в совещании по вопросу паводковой и пожароопасной обстановки на территории ДФО при заместителе председателя правительства РФ – полномочном представителе президента РФ в ДФО Юрии Трутневе в режим ВКС.

Мероприятие, на котором также присутствовали и другие главы дальневосточных регионов, состоялось в Якутске.

Пожароопасный сезон начался в 107 муниципальных округах Хабаровского края, Бурятии, Забайкалья, Приморья, Амурской области, ЕАО. Для своевременного мониторинга и тушения пожаров территории заключили соглашения на привлечение воздушных судов МЧС России.

В нашем регионе с начала пожароопасного сезона уже произошло 286 ландшафтных пожаров, в том числе 65 лесных. В южных районах установлен особый противопожарный режим.

— Сегодня наш край защищает группировка сил и средств численностью 7 600 человек, более 2 тысяч единиц техники, 18 воздушных судов. Охрану лесов осуществляет 36 лесопожарных формирований, а это 106 групп пожаротушения, — рассказал Михаил Дегтярев.

В свою очередь, полпред в ДФО отметил, что ежегодно паводки и пожары не обходят стороной Дальний Восток.

— Риски большие: жители остаются без жилья, уничтожается лесной фонд. Правительство России обращает особое внимание на борьбу с пожарами и паводками. По поручению президента Российской Федерации выделены дополнительные средства, они позволили сократить площадь лесных пожаров с 9,1 млн га в 2021 году до 2,3 млн га в 2022 году, уменьшить «зоны контроля лесных пожаров» на 11 %. На 37 % снизилось количество подтопленных жилых домов. В 2021 году их было порядка 4,8 тысяч, в 2022 году – 3 тысячи. Материальный ущерб паводков сократился на 4 млрд рублей. В то же самое время работы впереди еще очень много. Это новый сезон и к нему надо готовиться, – подчеркнул Юрий Трутнев.

По решению главы государства федеральное финансирование на предотвращение и ликвидацию пожаров было увеличено с 6 млрд рублей до 14,2 млрд рублей. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, из них на регионы Дальнего Востока пришлось 5,8 млрд рублей. По итогам фактической горимости 2022 года регионы ДФО получили более 900 млн рублей из нераспределенного резерва Рослесхоза и резервного фонда правительства России. То есть суммарно общее федеральное финансирование Дальнего Востока составило 6,7 млрд рублей.

Далее участники совещания обсудили неблагоприятную обстановку с прохождением весеннего паводка, которая прогнозируется в Хабаровском, Приморском и Камчатском краях, Якутии, Амурской, Сахалинской областях, ЕАО.

Всего на территории округа к постоянному оперативному мониторингу планируется привлечь 543 гидропоста. На подавляющей части наблюдательных подразделений проводятся регулярные снегосъемки, результаты которых поступают для обработки и анализа в оперативные подразделения Дальгидромета. На период половодья намечено открыть 63 временных поста, проведение авиационных и маршрутных обследований бассейнов рек, вызывающих опасения по прогнозу.

Еще один вопрос, озвученный в ходе заседания, касался хода строительства гидрозащитных сооружений. По линии Минприроды России в семи регионах – Хабаровском крае, Бурятии, Якутии, Забайкалье, Приморье, Амурской области и ЕАО – идет строительство 21 объекта капитального характера.

— Водозащитные сооружения строятся. Но есть несколько объектов, где эти работы ведутся медленнее, чем необходимо. Прежде всего, хочу выделить Комсомольск-на-Амуре. Там работы затянулись из-за смены подрядчика. Губернатор заверил, то сейчас ситуация находится под его личным контролем, – заметил Юрий Трутнев.

В завершении вице-премьер поручил ответственным федеральным министерствам и губернаторам дальневосточных регионов принять исчерпывающие меры по подготовке к прохождению пожароопасного и паводкоопасного сезона 2023 года.

— Всем губернаторам надо обратить особое внимание на прохождение паводка и принятия противопожарных мер. Эта работа связана с безопасностью жизни и здоровья людей, – подвел итоги совещания Юрий Трутнев.