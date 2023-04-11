С 1 июля 2023 года все инструкторы-проводники, которые хотят работать с туристами на загородных маршрутах, должны быть аттестованы. Как отметили в министерстве туризма края, такие меры обусловлены обеспечением безопасности туристов в путешествиях. Речь идет практически обо всех активных турах: речных сплавах, походах в горы или тайгу. При этом в отличие от экскурсоводов и гидов-переводчиков, экзамены для инструкторов-проводников находятся в ведении федеральных органов власти, а аттестацию могут проводить организации, включенные в соответствующий реестр.

– В начале апреля в федеральном реестре значились только пять сертифицированных организаций с экзаменационными площадками в Москве, Улан-Удэ и Петропавловске-Камчатском. Теперь в федеральный список также включена Дальневосточная государственная академия физической культуры. В ДВГАФК разработаны программы для переподготовки и повышения квалификации инструкторов-проводников пешеходного туризма и трекинга, альпинизма и горного туризма, водного и спелеотуризма. Теперь академия сможет проводить аттестацию, а соискателям из Хабаровского края не придется выезжать за пределы региона, чтобы сдать «практический» экзамен, – рассказала министр туризма края Екатерина Пунтус.

Соискатель должен обладать знаниями, умениями и навыками проведения туров по маршрутам категории сложности, соответствующей его профилю, иметь необходимый опыт, а также спортивный разряд. В аттестационную комиссию соискатель представляет пакет документов, включающий диплом о прохождении профильного обучения; документы, подтверждающие, что он умеет оказывать первую доврачебную помощь, годен по состоянию здоровья и не имеет судимости.

– Требования очень серьезные, и это неудивительно, ведь инструктор-проводник отвечает за безопасность туристов на маршруте. Для нас включение в реестр – это, прежде всего, повышение статуса академии как центра подготовки и аттестации кадров, работающих в сфере активного туризма. Сейчас разрабатываем положение об аттестации, формируем комиссию, в состав которой войдут специалисты с опытом работы по сопровождению туристов минимум 5 лет, а также имеющие разряд по спортивному туризму или альпинизму не ниже КМС, – подчеркнул доцент кафедры менеджмента экономики и права ДВГАФК Евгений Эпов.

После успешного прохождения экзамена инструктору-проводнику вручается аттестат в форме электронного документа или на бумажном носителе. Документ действует 5 лет.