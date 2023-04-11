На базе регионального министерства строительства создан Центр содействия жилищному строительству. Он позволит сократить сроки получения разрешительной документации, предоставляемой застройщикам. Такая задача с прошлого года минстрою была поставлена в рамках проектного офиса по улучшению инвестиционного климата. Работа центра должна снизить административную нагрузку на строительный бизнес.

Исполняющий обязанности министра строительства края Алексей Дубов отметил, что в работе Центра содействия жилищному строительству (ЦСЖС) будут участвовать представители краевых министерств и комитетов, городской администрации, а также сетевых организаций.

— Центр создан для оперативного решения вопросов, возникающих у застройщиков, а также для снижения административных барьеров в ходе строительства. Уверен, что участие представителей ресурсоснабжающих компаний значительно облегчит и ускорит решение вопросов с подключениями к сетям, — отметил Алексей Дубов

Напомним, что сейчас в Хабаровском крае для сопровождения проектов строительства производственных и общественных зданий действует механизм сопровождения инвестпроектов по принципу «одного окна». Эти занимается Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края.