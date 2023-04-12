Отделение СФР по Хабаровскому краю и ЕАО в 2023 году перечислило в медицинские организации края за оказанные услуги более 25,5 миллионов рублей. Деньги направлены на оплату услуг, предоставленных в связи с беременностью и рождением 2 530 детей.

Родовой сертификат – это документ, который предоставляет беременной женщине право выбрать медучреждение, в котором она будет наблюдаться до и после беременности и рожать. Электронный сертификат формируется врачами при первом посещении женской консультации по месту жительства. Если сертификат не был открыт женской консультацией, его сформирует роддом. Сертификат может быть также оформлен детской поликлиникой, где будут проводиться профилактические осмотры ребёнка.

Раньше женщине нужно было самостоятельно представлять бланк сертификата в медучреждение. Теперь это не требуется, поскольку все необходимые сведения Социальный фонд получает автоматически. Это, в частности, данные о постановке на учёт в женской консультации, а также данные о том, что роды успешно приняты и были оказаны услуги по профилактическому наблюдению ребёнка в течение первого года жизни. Переход на электронную форму родового сертификата значительно упростил для медицинских работников процедуру заполнения документа, а для женщин отменил необходимость носить с собой и предъявлять бумажный бланк.