В Хабаровске продолжается строительство ТЭЦ-4, которая должна заменить устаревшую ТЭЦ-1. Уже достигнуто соглашение о поставке двух газовых турбин большой мощности вместо планируемых ранее установок американского производства. Отечественные турбины изготовит концерн «Силовые машины» из Санкт-Петербурга.

Как уточнили в министерстве энергетики региона, в условиях санкций проведена масштабная работа по замене иностранных комплектующих из недружественных стран. В 2023 году концерн завершил сборку и успешно испытал первые турбины. Они уже поставлены для ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае, также их используют при модернизации Нижнекамской ТЭЦ в Республике Татарстан.

— Возможность замены импортного оборудование на отечественное в проекте строительства новой ТЭЦ-4 в Хабаровске прорабатывались в течение длительного времени. На ТЭЦ-4 будет установлено самое современное оборудование, а импортозамещение должно помочь избежать проблем, которые могли бы возникнуть при закупках иностранных компонентов, — отметили в министерстве энергетики.

В профильном министерстве напомнили, что Правительство России выделило газовую энергетику в числе приоритетных для импортозамещения сфер, связанных с развитием крупных городов. Строительство новой ТЭЦ-4 ведется на земельном участке, расположенном на прилегающей территории к ТЭЦ-1 в Индустриальном районе. Сама ТЭЦ -1 работает с 1954 года и ее мощности исчерпаны. Основным топливом для новой теплоэлектроцентрали станет природный газ, дизельное останется резервным.

Проектная установленная электрическая мощность ХТЭЦ-4 составит 410 МВт, тепловая мощность – 1 374 Гкал/ч. До настоящего времени сохраняется необходимость импортозамещения целого ряда материалов, комплектующих и оборудования с помощью разработки и организации производства на территории России. Отгрузка отечественных турбин для Хабаровской ТЭЦ-4 запланирована на 2025 год, ввод станции в эксплуатацию намечен на 2027 год.

Отметим также, что накануне губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв провел рабочую встречу с руководителем Дальневосточной генерирующей компании Константином Ильковским, на которой были обсуждены планы по развитию энергетики в регионе. В их числе – строительство дополнительных мощностей на площадке Комсомольска-на-Амуре. Действующие КТЭЦ-1 и КТЭЦ-2 в скором времени не смогут в полной мере обеспечить растущую потребность в электрической и тепловой энергиях. Решение о новой теплоэлектроцентрали будет принято до конца года. Еще одна стратегически важная задача – газификация станций, что в итоге повысит эффективность их работы, а также положительно отразится на состоянии окружающей среды.