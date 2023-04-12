В Хабаровском крае за последний год в два раза возросло число пациентов, записывающихся к врачу через портал «Госуслуги». Электронной «регистратурой» в 2022 году воспользовались почти 79 тысяч пациентов, в 2021 – около 36 тысяч. Цифровизация отрасли позволяет решать задачи регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» нацпроекта «Здравоохранение».

На данный момент электронная запись доступна для жителей Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, в дальнейшем к системе подключат медицинские учреждения других районов.

— Речь идет об удобстве: пациент выбирает врача, время визита, приходит и оперативно получает медицинскую помощь, таким образом уменьшаются очереди в регистратурах, — объясняет и.о директора Медицинского информационно-аналитического центра Роман Бондаренко.

Согласно региональным требованиям, поликлиники должны порядка 60% от общего времени приемов врачей отводить под размещение на Госуслугах. Свободные «окошки» на платформе представляют на 14 дней вперед. Через сервис можно посетить терапевта, педиатра, а также узких специалистов для приема у которых не требуется проходить предварительные обследования.

Записью на Госуслугах пользуются граждане разного возраста, аудитория «молодеет» — по сравнению с прошлым годом средний возраст пациента снизился с 31 до 27 лет. Пожилые жители обычно предпочитают записываться к врачу по телефону через колл-центр поликлиники или единую региональную «горячую» линию «122».

— Иногда у людей возникают сложности с записью через Госуслуги, причины разные. Так, например, в прошлом году 25% попыток оказались неуспешными из-за ошибок в введении пользователями данных, были, например, опечатки в ФИО или неправильно указана дата рождения, — уточняет инженер-программист отдела сопровождения информационных систем МИАЦ Денис Смирнов. — Часто, записываясь по полису старого образца, люди вводят не номер полиса, а номер и серию бланка. Все эти ошибки не позволяют системе найти человека в реестре зарегистрированных пользователей, а также проверить прикрепление пациента к учреждению по прописке.

Случается, что на портале «Госуслуги» не отображается прикрепление гражданина к участковой поликлинике по прописке. В таком случае требуется позвонить в страховую компанию, актуализировать прикрепление.

Иногда федеральная система дает сбои, но они оперативно устраняются. Специалисты продолжают работать над улучшением системы. Ведется разработка электронного листа ожидания: можно будет оставлять заявку для связи с пользователем. Также в ближайшие несколько месяцев на Госуслугах начнет работу сервис вызова врача на дом.