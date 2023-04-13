В первом квартале этого года Отделение СФР по Хабаровскому краю и ЕАО одобрило 757 заявлений на распоряжение средствами материнского капитала на оплату образования детей. На оплату этих услуг Отделение перечислило 41,5 миллиона рублей.

Обучение детей – одно из популярных направлений использования средств материнского капитала и в 2023 году составляет около 17% от общего числа обращений за распоряжением средствами.

Распорядиться средствами материнского капитала на детский сад, обучение по дошкольным программам можно сразу после рождения ребёнка, на которого получен сертификат. По программам основного и дополнительного образования распоряжение возможно только после достижения трёхлетнего возраста ребёнка. И в том и в другом случае использовать средства можно на любого из детей в семье.

Организация либо индивидуальный предприниматель, которым планируется перечислить средства, должны находиться на территории России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг. Направить средства материнского капитала можно как на образование, так и содержание, присмотр и уход за ребёнком. Также оплатить средствами материнского капитала можно проживание и коммунальные услуги в общежитии в период обучения. На дату начала обучения ребёнок должен быть не старше 25 лет.

Подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно в личном кабинете на портале Госуслуг. После одобрения Социальный фонд перечисляет средства в течение 5 рабочих дней.