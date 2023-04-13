В Хабаровске открылся научно-практический форум к 125-летию Краевой клинической больницы №1 им. Сергеева, он пройдет на площадке медицинской организации до 14 апреля. Это мероприятие позволит обменяться опытом ведущим врачам из разных регионов России, предусмотрена возможность как очного присутствия на мероприятиях, так и подключение к онлайн-трансляции.

Сегодня Краевую клиническую больницу №1 можно назвать ведущей во многих направлениях, она оснащается новым современным оборудованием. Лечение в ней получают пациенты из Хабаровского и Приморского краев, ЕАО и Амурской области.

— В декабре 2022 года произошло знаменательное событие — после перерыва в долгие 14 лет в медучреждении проведена успешная операция по трансплантации почки. Также в больнице начали серьезно заниматься сердечно-сосудистой хирургией. Очень важное направление – это хроническая ишемия нижних конечностей и ангиопластика. По предварительным результатам за прошедшие два месяца наши врачи восстановили 40 конечностей, — прокомментировал заместитель председателя правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.

В программе форума предусмотрены не только лекционные занятия, но и мастер-классы. В первый день была продемонстрирована операция эндоскопического ультразвукового исследования, которую провел врач-хирург-эндоскопист Городской клинической больницы №31 Москвы, доктор медицинских наук Станислав Будзинский на оборудовании Краевой клинической больницы №1.

— Мы использовали один из самых современных приборов – это так называемый холангиоскоп SpyGlass. С его помощью мы смогли пройти самые тонкие внутрипеченочные протоки, захватить камни под визуальный контроль и удалить. Все прошло успешно, — отметил Станислав Будзинский.

Напомним, Краевая клиническая больница №1 имени профессора Сергеева безвозмездно передала два аппарата «искусственная почка» вместе с системой водоподготовки Советско-Гаванской больнице. Для работы на оборудовании были обучены местные кадры. В настоящее время профессиональную переподготовку проходит врач анестезиолог-реаниматолог.