Правительство Хабаровского края и оператор сотовой связи Тele2 заключили соглашение о взаимодействии.

Подписи под документом поставили первый вице-губернатор Александр Никитин и директор хабаровского филиала Тele2 Александр Кудаев. Стороны закрепили намерения о совместной работе по повышению доступности мобильной связи, цифровых сервисов и услуг, в том числе — в малых населенных пунктах.

— Такие соглашения у нас действуют и с другими операторами, работающими на территории края. На рынке эти компании являются конкурентами, но для реализации краевого социального проекта «Цифровое равенство» стали партнерами. Совместными усилиями за 2021-2022 годы мы подключили к интернету 54 малых и отдаленных поселения Хабаровского края, а это 25 тысяч человек. Доступ к современным услугам связи должен быть у каждого жителя края. Такую стратегическую задачу перед нами поставил губернатор Михаил Дегтярёв. В 2023 году планируем подключить к интернету около 20 малых населенных пунктов региона, — отметил первый вице-губернатор региона Александр Никитин.

В рамках Соглашения планируется развитие технологий интернета вещей (NB-IoT), стандарта связи LTE-450 для нужд экстренных и сервисных служб, а также совместные проекты с использованием аналитики больших данных.

— Tele2 запустила коммерческие операции в Хабаровском крае в сентябре прошлого года и продолжает планомерно улучшать сетевую инфраструктуру. Партнерство с правительством позволит обеспечить больше жителей региона качественными и доступными услугами голосовой связи и скоростного мобильного интернета, а также самыми современными телеком-решениями в различных сферах, — рассказал Александр Кудаев, директор хабаровского филиала Tele2.

Напомним, проект «Цифровое равенство» — часть флагманской инициативы губернатора «Край инноваций и новых возможностей». До конца 2024 года доступ к интернету получат все поселки с количеством жителей более 500. К 2030 году услуги связи будут запущены во всех населенных пунктах края, где проживает от 100 человек.