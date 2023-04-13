В Хабаровском крае продолжается работа по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты. Речь идет о макаронных изделиях, крупах, молоке, хлебе, овощах «борщевой» группы и т.д. В феврале прошлого года правительство края подписало первые соглашения с предприятиями торговли о стабилизации цен на эту категорию товаров. В 2023-м к проекту присоединились уже почти 700 магазинов по всему региону. Это как крупные сети, так и небольшие торговые точки в районах края.

– Цель проекта – повышение ценовой доступности продовольственных товаров. Сейчас мы активно работаем с районами края, чтобы привлечь к проекту как можно больше предприятий розничной торговли. Участие добровольное. При подписании соглашения компании обязуются ограничить торговые надбавки на отдельные социально значимые продовольственные товары до 15%, а также обеспечивать их наличия в магазинах в достаточном объеме. Таким образом удается ограничить рост цен. Однако следует понимать, что итоговая цена на полках зависит от того, по какой стоимости магазины получают новую продукцию от поставщиков и производителей, – прокомментировал заместитель министра промышленности и торговли Хабаровского края Дмитрий Тенетко.

В прошлом году в социальном проекте приняло участие 481 предприятие торговли, владеющее 1030 продовольственными магазинами по всему краю. Это более 29% от общего количества таких магазинов. С начала текущего года соглашения уже подписаны с 352 торговыми предприятиями, охватывающими 699 магазинов. В течение года их количество будет расти.

– В нашем магазине еще с прошлого года было решено снизить цены на некоторые группы товаров. Держим цены на молочную продукцию, колбасы, крупы, масло растительное, хлеб. Стараемся делать наценку не более 15%, а на некоторые и того меньше. «Акционные» товары выделены желтыми ценниками и их легко найти, – рассказала управляющая магазином в Хабаровске Наталья Иванова.

Отметим, что власти региона в ежедневном режиме проводят мониторинг цен на товары первой необходимости. При выявлении фактов значительного роста цен сведения немедленно направляются в УФАС по Хабаровскому краю.

По данным Росстата индекс потребительских цен на продовольственные товары за февраль 2023 г. к декабрю 2022 г. составил: по Хабаровскому краю – 101,27%, Российской Федерации – 102,12%. Относительно января 2023 г. ценовая инфляция замедлилась и составила по краю – 100,68%, РФ – 100,79%.