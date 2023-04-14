13 апреля в Центре общения старшего поколения Отделения СФР по Хабаровскому краю и ЕАО прошли занятия по йоге. Инструктор для начинающих Наталья Гончарова показала представителям старшего поколения комплекс физических упражнений и духовных практик, разработанных специально для представителей серебряного возраста.

«Такие занятия чрезвычайно полезны для пожилых, однако очень важно правильно выполнять упражнения. Поэтому на занятиях мы особое внимание уделяем технике исполнения. Йога помогает укрепить тело физически, а также снимает эмоциональное напряжение», — подчеркнула Наталья Гончарова.

Своими впечатлениями поделилась пенсионерка Елена Александровна, которая пришла на занятия впервые: «Я давно хотела заняться йогой, все мои знакомые ей увлекаются и чувствуют себя замечательно. Мне врач посоветовал именно йогу для укрепления позвоночника и суставов. Ещё мне очень понравилась здесь атмосфера — все мои тревоги, негативные мысли и эмоции просто исчезли. Буду ходить!»

Напомним, что Центр общения старшего поколения создан в рамках пилотного проекта по организации досуга представителей серебряного возраста на базе территориальных подразделений Социального фонда России. В Хабаровском крае Центр действует в по адресу: Хабаровск, ул. Слободская, 27.