В течение двух недель городские пруды уже заполнят водой.

«Городские пруды – это одно из любимых мест для отдыха и прогулок у хабарочан и гостей краевой столицы. Необходимо, чтобы к майским праздникам все работы здесь были завершены», – поручил Сергей Кравчук.

Накануне специалисты поверили правильность подключения насосов на нижнем пруду, а также исправность выполнения роботизированными форсунками команд, поступающих с пункта управления.

«На время зимнего периода мы демонтировали часть оборудования во избежание его переохлаждения, а также воздействия вандалов. Сейчас мы всё уже установили обратно, подключили насосы, поставили платы и приводы, – сообщил Иван Антонов, старший мастер цех эксплуатации и обслуживания инженерного оборудования МУП «Горсвет». – Сегодня приступили к проверке платы управления роботизированных форсунок. Убедились, что кабели затянуты, чтобы не было самопроизвольного включения или замыкания. Проверили поворотные механизмы».

По словам специалистов, всё оборудование находится в исправном состоянии. На данный момент основная часть объёма работ по подготовке городских прудов к летнему сезону выполнена на 90%. В верхний пруд уже поступает вода. Нижний – начнут заполнять в понедельник. Его объём достигает 27 тысяч кубических метров. После наступления устойчивых положительных температур специалисты МУП «Горсвет» приступят к следующему этапу подготовки фонтанов – регулировке струй, проверке насосов, светильников.

«Некоторые проблемы выявляются только при непосредственном наполнении резервуаров водой. Прежде всего – это загрязнение оборудования мелким мусором, – отметил Пётр Слюсарь, главный инженер МУП «Горсвет». – Хотелось бы обратиться к нашим хабаровчанам: пожалуйста, соблюдайте чистоту! Чтобы очистить установки, специалистам порой приходится погружаться под воду и производить их обслуживание в гидравлических костюмах».

Планируется, что фонтаны запустят в мае. Они будут радовать хабаровчан и гостей краевой столицы по средам, пятницам, выходным и праздничным дням с 19:00 до 22:00.

Также специалисты приступают к монтажу малых фонтанов, которые находятся на Уссурийском бульваре, около кинотеатра «Дружба», на привокзальной площади, переулке Топографическом, а также фонтана «Ручеек», который находится на площади Блюхера.

Режим работы каждого объекта будет известен в следующий вторник.