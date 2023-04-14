Сегодня в Хабаровске открылся двухдневный первый дальневосточный медицинский бизнес-форум, организованный объединением «Деловая Россия» по Хабаровскому краю и ЕАО при поддержке правительства региона. Спикеры, в числе которых эксперты из западной части России, расскажут о частно-государственном партнерстве, методах развития клиник, способах привлечения инверторов.

— Государственные и коммерческие медицинские учреждения в Хабаровском крае работают в тесном взаимодействии. Из 113 организаций, которые участвуют в Территориальной программе ОМС этого года, 37 – негосударственные. Особенно сплотил всех период пандемии, когда необходимо было оперативно оказывать медицинскую помощь гражданам в больших объёмах. В этот период активно открывались центры компьютерной томографии и ПЦР-исследований. Сотрудничество продолжается и сейчас. В частности, внедряем выездные формы обследования детей с привлечением частных медицинских организаций. Это колоссальный опыт, который могут использовать в других регионах нашей страны, — уточнил заместитель министра здравоохранения Хабаровского края Алексей Веселов.

Форум позволит участникам поделиться опытом, обсудить возможности открытия новых клиник и медицинских центров, узнать о современных инструментах управления, возможностях применения айти-технологий, способах налоговой оптимизации, клиентском сервисе и о многом другом.

— С точки зрения развития социально-экономической сферы Хабаровского края перед нами стоит задача постоянно совершенствовать условия и качество предоставления медицинских услуг. И сегодня, с учетом того что наш регион на Дальнем Востоке традиционно признан центром качественной высокотехнологичной медицины, частный бизнес инвестирует в создание частных медицинских центров. В 2023 году у нас запланированы к вводу два таких крупных объекта: инновационный высокотехнологичный медицинский центр «Академия Здоровья» и Российско-Японский центр превентивной медицины и диагностики. Площадок, куда жители и гости края смогут обратиться за качественной медицинской помощью, станет еще больше, — прокомментировала и.о. первого заместителя министра экономического развития края Валентина Филоненко.