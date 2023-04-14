Поучаствовать в ежегодном конкурсе на самый доступный вариант бюджета предлагает министерство финансов Хабаровского края. Он проводится по инициативе Министерства финансов РФ и Финансового университета при Правительстве РФ.
Жители региона, а также организации могут разработать свои варианты бюджета. Главное условие – проекты должны быть открыты, доступны и понятны даже не профессионалам. Для этого в конкурсе предусмотрено сразу несколько номинаций. Лучшие работы отберут и отправят на федеральный этап конкурса.
— Мы хотим найти лучший проект бюджета, обеспечивающий доступность информации об общественных финансах. Обычно наиболее удачный вариант в дальнейшем используют в информационных, рекламных и учебных целях. Конкурс стартует 15 апреля и продлится до 26 мая. Условия и требования, а также перечень номинаций размещены на официальном сайте министерства, — отметили в министерстве финансов Хабаровского края.
Эта запись была опубликована 14.04.2023в 16:41. В рубриках: Общество.
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