Поучаствовать в ежегодном конкурсе на самый доступный вариант бюджета предлагает министерство финансов Хабаровского края. Он проводится по инициативе Министерства финансов РФ и Финансового университета при Правительстве РФ.

Жители региона, а также организации могут разработать свои варианты бюджета. Главное условие – проекты должны быть открыты, доступны и понятны даже не профессионалам. Для этого в конкурсе предусмотрено сразу несколько номинаций. Лучшие работы отберут и отправят на федеральный этап конкурса.

— Мы хотим найти лучший проект бюджета, обеспечивающий доступность информации об общественных финансах. Обычно наиболее удачный вариант в дальнейшем используют в информационных, рекламных и учебных целях. Конкурс стартует 15 апреля и продлится до 26 мая. Условия и требования, а также перечень номинаций размещены на официальном сайте министерства, — отметили в министерстве финансов Хабаровского края.