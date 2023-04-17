В регионе завершается подготовка к навигации. Сегодня на площадке Хабаровской ремонтно-эксплуатационной базы (ХРЭБ) флота руководитель краевого минтранса Ирина Горбачева провела осмотр пассажирских судов, которые будут задействованы в период навигации. Также, министр оценила уровень готовности стоечных барж и дебаркадеров пункта пропуска Хабаровск, необходимых для организации речных пассажирских перевозок по международному маршруту «Хабаровск – Фуюань».

Напомним, что по поручению губернатора края Михаила Дегтярева минтрансом края по согласованию с ФБУ «Администрация Амурводпуть» решен вопрос по открытию речной навигации с 29 апреля, при условии, если гидрологическая обстановка Амура позволит безопасно начать движение теплоходам. Отметим, что предприятиями, выполняющими пассажирские перевозки подтверждена готовность выйти на маршруты своевременно.

Пассажирские перевозки в крае будут осуществляться на краевых и внутригородских маршрутах.

В Хабаровске теплоходы будут курсировать к дачным участкам по трем внутригородским маршрутам (Речной Вокзал – Садовая 1, Садовая 2, 10й км), где организатором является администрация города.

В этом году региональный минтранс организовывает краевые пассажирские перевозки по Хабаровскому и Комсомольскому направлениям. Хабаровское направление включает в себя маршруты от Речного вокзала до Новокаменки, Победы и Паруса. По Комсомольскому направлению действуют перевозки по маршрутам: Комсомольск-на-Амуре – Пивань и Комсомольск-на-Амуре – Нижние Халбы.

Кроме этого, будут организованы перевозки по «скоростной линии» Комсомольск-на-Амуре – с. Богородское – Николаевск-на-Амуре осуществляемые на скоростном метеоре.

На теплоходах, курсирующих по краевым направлениям «Бриллиант», «ОМ-8», «Василий Плюснин» были произведены работы по обновлению внешней и внутренней отделки и замене сидений для удобства и комфорта пассажиров.

– Уже пятый год тарифы на перевозки пассажиров речным транспортом остаются неизменными. Стоимость проезда дифференцирована в зависимости от остановочного пункта, размер оплаты по трем краевым линиям варьируется в среднем от 94 рублей (на Парус) до 1 295 рублей до Победы. Для детей стоимость проезда составляет 50% от цены билета, – отметила Ирина Горбачева.

В этом году изменения коснулись только расписания. Теплоходы по внутригородским маршрутам: Садовая-1, Садовая-2, 10 километр и по двум краевым: Парус и Новокаменка будут возвращаться на речной вокзал города Хабаровска в среднем на один час раньше. Это связано с изменениями законодательства, регламентирующего время труда и отдыха капитанов судов.

Перевозчиками традиционно до начала навигации будут установлены стенды с расписанием на набережной речного вокзала. Расписание будет размещено и на сайте министерства во вкладке «Расписание» – «водный транспорт». Дополнительно для жителей края будет работать телефон диспетчера ЗАО «Амурские пассажирские перевозки», по которому они смогут задать интересующие вопросы: 8 924 310 61 39.

Так же в этом году проводятся мероприятия по возобновлению речных пассажирских перевозок по международному маршруту «Хабаровск – Фуюань». В настоящее время АО «Хабаровскводтранс» ведет работу по подготовке дебаркадеров для установки на пассажирском направлении пункта пропуска «Хабаровск». В случае положительного решения китайской стороны первые пассажирские суда отправятся за границу в начале мая.