Инноваторы Хабаровского края приняли участие во всероссийском конкурсе «Студенческий стартап». О том, какие проекты разработали молодые ученые, рассказали в АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций» (АНО «АПИРИ ХК»).

— В этом году от Хабаровского края подано рекордное количество заявок. Обычно участие от региона принимают 2-3 проекта, в этом году всего было 9 инновационных разработок. Их представили на конкурсе инноваторы ведущих вузов края. Все заявки мы отсматривали совместно с представителями действующего бизнеса. Если находили недочеты в проектах, сразу направляли участникам замечания для повышения шансов на победу. Результаты по проектам мы узнаем через 3-4 месяца. Сейчас все проекты находятся на рассмотрении в Фонде содействия инновациям, — рассказал Симон Дмитрий заместитель директора АНО «АПИРИ ХК» по развитию инноваций.

Программа «Студенческий стартап» создана для студентов, которые готовы разрабатывать концепции и идеи для новых товаров, изделий, технологий или услуг с помощью собственных знаний и технологических исследований. Важным условием является возможность в дальнейшем такой проект коммерциализировать на самой ранней стадии.

Как отметили в АНО «АПИРИ ХК», конкурс показал высокий уровень проектов и перспективы их дальнейшей реализации. Так, например, студенты ТОГУ представили разработку модульного погрузочно-разгрузочного оборудования, спроектированного по заказу крупной логистической компании края. Ещё одна идея представляла собой проект виртуального рабочего пространства. Он решает проблему импортозамещения иностранного оборудования в условиях санкций, что даёт возможность коммерциализировать его и вывести на рынок.

— Мы с командой разрабатываем сервис «Город Услуг» – это маркетплейс на уровне города. Сервис решает проблемы предпринимателей в области seo, интернет-эквайринга, логистики в городе. Полученные грантовые средства очень хотим направить на техническую реализацию, маркетинг, аренду серверов и продвижение нашего продукта, — рассказал студент 4 курса ТОГУ Данилин Богдан.

Победители получат гранты в размере 1 млн рублей. Средства можно потратить на проведение научно-исследовательских работ и развитие своих проектов до уровня коммерческого применения.

Напомним, что с 2022 года Президент России Владимир Путин объявил Десятилетие науки и технологий. Тем самым подчеркнута важность знаний и высокотехнологичных разработок для успешного развития страны. Поэтому поддержка инновационного направления в регионе на сегодняшний день является одной из ключевых задач. Внедрение таких разработок позволит создать фундамент для технологического прорыва и повысить уровень независимости от иностранных аналогов.