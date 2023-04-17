Рейды по выявлению нарушителей правил благоустройства проходили в течение недели в краевой столице. Сотрудники управления административно-технического контроля активно включились в работу.

Так, на территории Кировского района 22 собственникам транспортных средств были направлены информационные листки об ответственности за данное административное правонарушение, проведено 8 профилактических бесед с нарушителями, 11 консультаций.

Кроме того, автоматическими приборами фотовидеофиксации были зафиксированы 24 транспортных средства, размещённые на озеленённой территории. По данным фактам будут проведены мероприятия по привлечению виновных лиц к административной ответственности, предусмотренной КоАП Хабаровского края.

«Напоминаем, что за нарушение правил благоустройства территории города грозит предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 3500 рублей; на должностные лица – от 5000 до 9000 рублей; на юридические лица – от 15000 до 30000 рублей», – сообщили в управлении административно-технического контроля.

Как отметили специалисты, повторное совершение административного правонарушения влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 3500 до 5000 рублей; на должностные лица – от 9000 до 18000 рублей; на юридические лица – от 60000 до 90000 рублей.