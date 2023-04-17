Перевозить пассажиров на левый берег будет ЗАО «Амурские пассажирские перевозки».

В навигацию будут работать 4 теплохода — «Капитан Коснырев», «Механик Джасов», «Москва – 80» и «Москва -81» на следующих внутригородских маршрутах:

«Речной вокзал — пос. Уссурийский – 4 км – 5,5 км – 6 км – 7 км – 9 км – 10 км»

«Речной вокзал – Хутор Телегино – Речная – Строительная – Садовая 2 – Дубки»

«Речной вокзал – Дальдизель – Пр. Сухая – Огороды – Арсеналец – Солнечная – Садовая 1».

Телефон диспетчерской службы ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» — 8-914-310-61-39.

Напомним, в этом году в адрес Губернатора края Михаила Дегтярева поступали обращения жителей края о возможности организации пассажирских перевозок в более ранний срок. Глава региона дал поручение краевому Минтрансу рассмотреть вопрос открытия навигации на несколько дней раньше.