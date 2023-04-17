Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО доказательства признаны судом достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении заведующего филиалом одного из лесничеств. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Следствием и судом установлено, что в 2008 году с одним из лесозаготовительных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Ванинского района Хабаровского края, заключены договоры аренды лесных участков в целях заготовки древесины. Несмотря на предусмотренные договорами обязательства, предприятием не выполнялись лесовосстановительные работы. В период с 2018 по 2022 год, пребывая в должности заместителя заведующего филиалом одного из лесничеств, а после заведующего филиалом, мужчина был осведомлен о нарушении договорных обязательств предприятием. Однако за вознаграждение в сумме более 700 тыс. рублей мужчина внес заведомо ложные сведения о выполненных лесовосстановительных работах.

Также, в период времени с 2018 по 2021 год он получил взятку в сумме свыше 1 млн 200 тыс. рублей за совершение незаконных действий, выразившихся в составлении и подписании документов о выполнении лесовосстановительных работ другим лесопользователем по агротехническому уходу за лесными культурами.

При участии УМВД России по Хабаровскому краю совместно с УФСБ России по Хабаровскому краю следствием по уголовному делу проведен широкий круг действий, результаты которых позволили предъявить мужчине обвинение в совершении инкриминируемого преступления и направить уголовное дело в суд.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти и местного самоуправления, сроком на 3 года.