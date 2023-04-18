Согласно плану проведения проверок муниципальных источников наружного противопожарного водоснабжения на текущий год очередной осмотр пожарных гидрантов провели в Индустриальном районе. Специалисты администрации города совместно с сотрудниками «Водоканала» оценили состояние объектов по улицам Космической и Королёва.

«В ходе проверки была проверена работоспособность 13 пожарных гидрантов, а также наличие табличек на фасадах домов с информацией о расстоянии до пожарного гидранта и направлением движения к нему. Эти гидранты находятся в исправном состоянии, указатели движения к пожарным гидрантам соответствуют установленным требованиям», – сообщила Валентина Матагулина, главный специалист отдела управления по делам ГО и ЧС администрации города.

Проверки пожарных гидрантов, расположенных на территории краевой столицы, проводятся ежемесячно. Как отметила специалист, надлежащее состояние наружного противопожарного водоснабжения – одно из важных условий обеспечения пожарной безопасности. В случае отсутствия или неисправности источников наружного противопожарного водоснабжения увеличивается время локализации и ликвидации пожара, что в свою очередь может привести к негативным последствиям, таким, как вред жизни и здоровью граждан, а также самим участникам тушения пожаров, большой материальный ущерб.

Всего на территории города расположено 2 427 муниципальных пожарных гидрантов.