Накануне во всех районах краевой столицы приводили в порядок места для прогулок и отдыха. Специалисты комитета по управлению Железнодорожным районом направили силы на очистку улицы Хабаровской.

Специалисты комитета по управлению Индустриальным районом в рамках санитарной пятницы убирались на улицах Шеронова, Слободской, Индустриальной, Рокоссовского, Ворошилова, Суворова, Богачева и в переулке Алданском. Также были выполнены работы по закраске надписей на ограждениях в районе краевого дворца хоккея с мячом Арена «Ерофей».

«Очистка города от мусора – одна из приоритетных задач на сегодняшний день. После зимы мы приводим в порядок общественные территории. Во время двухмесячника по санитарной очистке наши сотрудники проделывают большой объём работы. Призываю всех горожан не оставаться в стороне и помочь в уборке города», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В Хабаровске с 1 апреля по поручению главы краевой столицы проводится двухмесячник по санитарной очистке. В порядок приводятся улицы, общественные места, территории жилых домов, предприятий, фасады зданий. Кроме того, ликвидируются несанкционированные свалки и высаживаются новые саженцы деревьев.

Напомним, в период проведения двухмесячника запланировано два общегородских субботника – 22 апреля и 20 мая.