Первая в этом году партия техники, закупленная по нацпроекту «Экология», пришла в Хабаровский край. Автопарк краевой лесной охраны пополнили шесть автомобилей «УАЗ». Эти автомобили известны своей проходимостью. На них пожарные смогут добираться в самые труднодоступные места тайги, где горит лес, чтобы провести тушение.

Уже решено, что две машины пополнят автопарки Восточного лесного хозяйства и Дальневосточной базы авиационной охраны лесов. По одной получат Аванское и Падалинское лесничества.

— На машинах можно будет не только доехать до мест тушения огня, но и перевозить на них противопожарное оборудование и инвентарь. Внутри будет спутниковая навигация ГЛОНАСС, что поможет не потеряться на местности. Машина сможет без труда находить нужные точки маршрута. Очаги лесных пожаров мы сегодня также фиксируем через спутники, – рассказал министр лесного хозяйства и лесопереработки края Максим Гулько.

Всего с 2019 года, когда был запущен нацпроект, в Хабаровский край поступило 145 единиц техники, а также 312 единиц оборудования, закупленных на федеральные субсидии. Общая сумма приобретений превысила 634 млн рублей.

Кроме того, регион получает автотранспорт и по госпрограмме «Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае». В этом году она позволит закупить 27 единиц лесопатрульной техники: 13 грузопассажирских автомобилей «ГАЗ СОБОЛЬ» и 14 снегоходов на общую сумму 34 млн рублей. В 2022 году по программе было куплено 17 автомобилей «ГАЗ СОБОЛЬ», 2 квадрокоптера, 12 GPS-навигаторов, 25 фотоловушек, 32 видеорегистратора. Все это также теперь помогает охранять тайгу от пожаров.