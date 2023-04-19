С 12 июня 2023 года S7 Airlines начинает выполнять прямые регулярные рейсы из Владивостока в Хабаровск на комфортабельных самолетах Airbus A320 neo. Время в пути составит около 1,5 часов.

С 12 июня рейсы будут осуществляться по понедельникам дважды в день. Время вылета утреннего рейса из Владивостока – 06:50, прибытие в Хабаровск – 08:15. Обратный вылет из Хабаровска – в 09:15, во Владивосток рейс прибывает в 10:40.Вечером самолет будет вылетать из Владивостока в 20:50 и приземляться в Хабаровске в 22:15, вылет обратных рейсов из Хабаровска – в 23:15, а посадка во Владивостоке – в 00:40.

С 8 июля S7 Airlines увеличит частоту рейсов по маршруту – утренний рейс будет выполняться также по субботам.

Данное расписание идеально подойдет для путешествий между двумя крупнейшими городами Дальнего Востока на выходные.

Участники программы лояльности S7 Priority могут получить за перелет из Владивостока в Хабаровск от 500 миль, которые можно потратить на авиабилеты и дополнительные услуги в полете. Использовать мили S7 Priority можно в любой момент, покупая авиабилеты способом Miles&Cash, когда часть стоимости оплачивается милями, а часть – рублями.