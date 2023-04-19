С 5 по 30 апреля в регионе проходит очередной цикл занятий проекта «Урок цифры» в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Материал подготовили Госкорпорация «Росатом» совместно с Российским квантовым центром.

На открытом уроке в хабаровской школе № 13 ученики узнали об основах квантовой физики и их практическом применении, а также выполнили задания в онлайн-тренажере: от использования квантовых сенсоров для адресной доставки лекарств до передачи криптографического ключа.

— В стране и крае большое внимание уделяют раскрытию потенциала школьников и ранней профориентации. Более того, в этом заинтересованы и потенциальные работодатели – каждый открытый урок проходит с участием гостей. Общение с практиками помогает детям лучше сформировать представление о будущей карьере, – рассказал министр цифрового развития и связи края Алексей Гусев.

В этот раз освоить непростую тему десятиклассникам помогли сотрудники Научно-исследовательской лаборатории моделирования квантовых процессов ТОГУ.

— Регион на передовых позициях в некоторых направлениях науки. Например, в 2022 году международная группа ученых экспериментально доказала существование новой частицы – тетранейтрона, возможность существования которой предсказывали ещё в 2016 году. Предположение сделала группа физиков, в состав которой входили сотрудники ТОГУ. Надеемся, благодаря «Урокам цифры» ребята в будущем захотят стать частью нашего сообщества, – отметил молодой ученый Алексей Гончаров.

Как сообщили в региональном минобрнауки, этот «Урок цифры» станет заключительным в учебном году. Занятия пройдут во всех школах края.

СПРАВОЧНО

Проект «Урок цифры» проводится Минпросвещения РФ, Минцифры РФ и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации». С 2018 года уроки прошли более 65 млн раз.