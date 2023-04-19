Дата | 19.04.2023 В рубриках: Общество
В этом году Радоница выпадает на 25 апреля.
Жители краевой столицы, которые хотят помянуть усопших, смогут добраться до мест захоронения на общественном транспорте. В этот день с 10.00 до 19.00 будут работать специальные маршруты: «Железнодорожный вокзал – кладбище (район села Матвеевка)» и «Южный микрорайон – кладбище (район села Матвеевка)».
Охрану общественного порядка обеспечат стражи правопорядка. Также поддержку окажут сотрудники ГИБДД.
Эта запись была опубликована 19.04.2023в 11:06. В рубриках: Общество.
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