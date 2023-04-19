В Городском дворце культуры прошло заседание Общественного совета по вопросам охраны здоровья при мэре города. В нём приняли участие представители структурных подразделений мэрии и руководители различных организаций.
Главными вопросами повестки стали формирование сберегающего здоровье поведения и профилактика вредных привычек у молодёжи.
Участники рассказали о реализации проектов и проведении мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику вредных привычек среди учащихся школ, вузов и профессиональных образовательных учреждений Хабаровска.
Особое внимание было уделено вопросам изменения отношения молодёжи к вредным привычкам: табакокурению, употреблению психоактивных веществ, алкоголя.
Кроме этого, на заседании был рассмотрен вопрос об активизации работы по привлечению молодых хабаровчан к выполнению нормативов комплекса ГТО.
«Мы намерены и в дальнейшем развивать спортивные традиции. Большое внимание уделяется реализации мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. В движении «Готов к труду и обороне» участвует все больше хабаровчан. В основном это учащиеся школ, техникумов и вузов. Пропаганда здорового образа жизни, приобщение молодёжи к физической культуре – это важнейшие задачи государства и общества», — отметил ранее мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Эта запись была опубликована 19.04.2023в 14:29. В рубриках: Общество.
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