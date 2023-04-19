20 апреля в прокат выходит космическая драма «Вызов» – первый художественный фильм, снятый на борту МКС.

Увидеть её бесплатно могут все обладатели «Пушкинской карты». По случаю премьеры также впервые в онлайн-приложении «Госуслуги Культура» изменится дизайн карты.

По сюжету фильма торакальный хирург Женя за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту. В фильме заняты такие звёзды, как Юлия Пересильд, Владимир Машков, Милош Бикович, Александр Балуев и другие.

Также участие принимали космонавты Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и хабаровчанин Пётр Дубров. За 12 дней на МКС было отснято 78 часов рабочего материала.

— В Хабаровском крае увидеть «Вызов» с помощью «Пушкинской карты» могут более 70 тысяч молодых людей. Всего партнёрами программы являются более 120 учреждений культуры, в том числе 26 кинотеатров региона. Думаю, каждый житель края испытывает особенную гордость за то, что в съёмках фильма принимал участие наш земляк – Герой России Пётр Дубров, – отметил министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

Напомним, возможность просмотра российского кино по «Пушкинской карте» появилась в феврале 2022 года. Сегодня 36% покупок по карте приходится на кинотеатры.

Напомним, благодаря «Пушкинской карте» молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут посещать театры, музеи, филармонии и кино за счёт федерального бюджета. На её балансе – 5 тысяч рублей, 2 из которых можно потратить на покупку билетов в кинотеатры. В программу входят все российские фильмы, в том числе созданные без государственной поддержки, – после их одобрения на экспертном совете при Министерстве культуры России.

Получить карту можно скачав приложение «Госуслуги Культура». Афиша доступна в одноимённом мобильном и на портале Культура.РФ.