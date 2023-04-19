Соответствующие объявления появились на воротах парка «Динамо» и детского парка им. Гайдара.

«Специализированные организации приступили к опрыскиванию тех объектов, где снег уже сошёл, а пространство очищено от листвы и мусора, – отметила начальник отдела городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Татьяна Захарова. – Не все площадки пока готовы к этой процедуре: кое-где снег ещё лежит. В течение апреля-мая обработка должна будет завершиться».

Акарицидная обработка территорий начинается традиционно после установления стойких положительных среднесуточных температур. Каждый год площадь, которую планируется обезопасить от паразитов, увеличивается. Так, в этом году опрыскиванию подлежат 732,2 га (в прошлом – 633,2). Это 279 территорий, которые находятся на балансе города. Среди них парки, скверы, кладбища, детские сады, школы, а также летние лагеря. Территории загородных лагерей обрабатываются за два дня до заезда детей перед каждой сменой.

Кроме того, в Хабаровске завершается весенняя кампания по вакцинации против клещевого энцефалита.

Напомним: 15 апреля стартовало онлайн-голосование на единой платформе za.gorodsreda.ru за территории, которые будут благоустроены в 2024 году.

Каждый хабаровчанин может повлиять на судьбу парков и скверов краевого центра. Голосование проводится в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.