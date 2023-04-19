В рамках программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение» в прошлом году в Клинико-диагностическом центре было поставлено оборудование на сумму более 16 млн рублей.

Учреждение приобрело многопараметрический монитор реаниматолога и анестезиолога у постели больного, 4 амбулаторных регистратора для длительного мониторинга артериального давления, 2 системы ультразвуковой визуализации, анестезиологическая система общего назначения, 2 высокочастотных электрохирургических аппарата ФОРТЕК, многофункциональный хирургический стол с системой приводов и другое оборудование. Обновление по программе продолжится и в этом году. Также закупается медицинская техника за счёт средств медучреждения.

Так, Клинико-диагностический центр приобрёл и установил первое в регионе кардиокресло с встроенным электрокардиографом. Это отечественная разработка компании «КардиоКВАРК». За одну минуту пациент может самостоятельно пройти ЭКГ, все данные автоматически направляются на его смартфон.

С помощью исследования можно также обнаружить подозрения на патологии, в частности, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца, нарушения мозгового кровообращения. Его стоимость составила 140 тысяч рублей.

Для работы кресла необходимо ввести номер телефона, рост, вес и пол. Искусственный интеллект сам обрабатывает полученную информацию и направляет ее на смартфон пациента. Им могут бесплатно воспользоваться все жители города, вне зависимости от места прикрепления.

— Исследование не заменяет обследование у врача – оно скрининговое. Результаты позволяют пациенту вовремя обратить внимание на возможные отклонения показателей от нормы. Далее он должен обратиться к специалисту, – рассказала и.о. заместителя главного врача по медицинской части КДЦ Наталья Суслова.

Кардиокресло протестировали на фестивале Здорового образа жизни, прошедшем в арене «Ерофей» 8 апреля. Было проведено более 200 исследований: 56-ти пациентам были даны рекомендации к посещению врача.

Напомним, прошедший фестиваль ЗОЖ объединил 5 тысяч человек. Из них 70 человек сделали флюорографию, около 300 – прошли тестирование на ВИЧ. Порядка 350 человек проверили родинки на признаки онкологии, из них 16 человек направили на дообследование.