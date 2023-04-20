Одно из ведущих оборонно-промышленных предприятий региона осваивает новые направления деятельности. При содействии правительства края АО «Хабаровский радиотехнический завод» открыл сертифицированный сервисный центр по ремонту грузовой техники МАЗ и «Урал».

— Ранее наш завод занимался ремонтом только военного вооружения, но теперь мы дополнили профиль работы ремонтом гражданской техники. В рамках международного сотрудничества заключен договор с Республикой Беларусь по обслуживанию техники МАЗ. Также подписано соглашение на гарантийное сервисное обслуживание автомобилей «Урал», в рамках которого мы сейчас ремонтируем машины, работающие на БАМе, – рассказал заместитель исполнительного директора, главный инженер АО «ХРТЗ» Михаил Шехватов.

Для освоения нового профиля закуплено специальное компьютерное оборудование и сканеры, а специалисты завода прошли обучение на профильных предприятиях в г. Минск и г. Миас.

Сегодня в сервисном центре ХРТЗ производятся работы от технического обслуживания до капитального ремонта грузовых машин в заводских условиях. Пропускная способность – до 30 автомобилей в год. Потребность в таком центре в регионе высокая. Сейчас по краю зарегистрировано около 600 МАЗов, которые принадлежат различным предприятиям.

— Сейчас ведется активная работа по увеличению загрузки завода как военными, так и гражданскими заказами. К примеру, с конца прошлого года Хабаровский радиотехнический завод проводит оперативный капитальный ремонт двигателей военной техники в количестве 100 единиц. На сегодняшний день отремонтировано уже 25, – отметил начальник управления промышленности краевого минпромторга Алексей Абросимов.

Напомним, что АО «Хабаровский радиотехнический завод» проводит капитальный ремонт средств противовоздушной обороны и радиолокационных комплексов, автомобильных и гусеничных базовых шасси. Здесь трудится свыше 290 квалифицированных сотрудников, выполняющих госконтракты по ремонту и сервисному обслуживанию военной техники.