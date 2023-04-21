Дата | 21.04.2023 В рубриках: Общество
Интернет-выставка «Авиация Великой Победы». Живопись. Холст, масло, 300 х 400. Военный художник Роща Сергей Алексеевич. Хабаровск.
Эта запись была опубликована 21.04.2023в 08:23. В рубриках: Общество.
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