Интернет-выставка «Авиация Великой Победы»
Дата | 21.04.2023 В рубриках: Общество

Интернет-выставка «Авиация Великой Победы». Живопись. Холст, масло, 300 х 400. Военный художник Роща Сергей Алексеевич. Хабаровск.

Эта запись была опубликована 21.04.2023в 08:23. В рубриках: Общество.


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