Казалось бы, каждый автовладелец знает, какое количество автомобилей на нем зарегистрировано. Но на практике иногда оказывается все не так просто. И многие с удивлением обнаруживают, что являются собственниками нескольких машин. Такое может произойти при продаже предыдущего автомобиля. При этом, если новый собственник не поставил машину на учет, не зарегистрировал ее на себя, и прежний владелец вынужден платить за нее не только налоги, но и штрафы. После продажи машины, стоит поинтересоваться, осталась она на вашем имени или нет. Но как проверить сколько машин зарегистрировано на меня? В этом поможет сервис Химера Сёрч.

Проверяем свою собственность

Если автомобиль продан недавно, то стоит побеспокоиться, зарегистрировал ли его новый владелец на свое имя. В противном случае, вся ответственность за «поведение» машины ляжет на предыдущего владельца.

Есть специальные интернет-ресурсы, которые позволяют выяснить информацию о ТС по госномеру, номеру вин или страховки. Один из таких ресурсов – Химера.

Зачем автовладельцу информация о своей бывшей машине:

Если ТС не зарегистрировано на имя своего нового владельца, то прежний будет получать квитанции из налоговой. О том, что на его имя начисляется транспортный налог, человек может даже не догадываться. Значит, он не заплатит налог вовремя, и получит еще дополнительную финансовую нагрузки в виде пени. Длительная неуплата может грозить более серьезными последствиями: наложением ареста на имущество, ограничением в управлении ТС.

Бывшему собственнику будут присылать штрафы за нарушения, в которых он не виноват. Если штрафы не будут погашаться, то последствия те же: пени, арест имущества, ограничение на управление автомобилем.

Самое серьезное, что может случиться – совершение преступлений новым владельцем автомобиля. Если он собьет человека, повредит другое ТС, и скроется с места преступления, то разыскивать его будут по адресу прежнего хозяина. Доказать, что управлял автомобилем другой человек, будет непросто. Не всегда есть фото и видеофиксация нарушений. Свидетели, указавшие номер автомобиля, не видели, кто был за рулем.

Всех этих неприятностей можно избежать, если заявить в ГИБДД и налоговую о том, что автомобиль продан.

Для того, чтобы провести проверку, сколько машин зарегистрировано на собственника, можно лично посетить Госавтоинспекцию, или сделать запрос через Госуслуги, личный кабинет налогоплательщика или через сервис Химера.