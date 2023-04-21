Казалось бы, каждый автовладелец знает, какое количество автомобилей на нем зарегистрировано. Но на практике иногда оказывается все не так просто. И многие с удивлением обнаруживают, что являются собственниками нескольких машин. Такое может произойти при продаже предыдущего автомобиля. При этом, если новый собственник не поставил машину на учет, не зарегистрировал ее на себя, и прежний владелец вынужден платить за нее не только налоги, но и штрафы. После продажи машины, стоит поинтересоваться, осталась она на вашем имени или нет. Но как проверить сколько машин зарегистрировано на меня? В этом поможет сервис Химера Сёрч.
Проверяем свою собственность
Если автомобиль продан недавно, то стоит побеспокоиться, зарегистрировал ли его новый владелец на свое имя. В противном случае, вся ответственность за «поведение» машины ляжет на предыдущего владельца.
Есть специальные интернет-ресурсы, которые позволяют выяснить информацию о ТС по госномеру, номеру вин или страховки. Один из таких ресурсов – Химера.
Зачем автовладельцу информация о своей бывшей машине:
- Если ТС не зарегистрировано на имя своего нового владельца, то прежний будет получать квитанции из налоговой. О том, что на его имя начисляется транспортный налог, человек может даже не догадываться. Значит, он не заплатит налог вовремя, и получит еще дополнительную финансовую нагрузки в виде пени. Длительная неуплата может грозить более серьезными последствиями: наложением ареста на имущество, ограничением в управлении ТС.
- Бывшему собственнику будут присылать штрафы за нарушения, в которых он не виноват. Если штрафы не будут погашаться, то последствия те же: пени, арест имущества, ограничение на управление автомобилем.
- Самое серьезное, что может случиться – совершение преступлений новым владельцем автомобиля. Если он собьет человека, повредит другое ТС, и скроется с места преступления, то разыскивать его будут по адресу прежнего хозяина. Доказать, что управлял автомобилем другой человек, будет непросто. Не всегда есть фото и видеофиксация нарушений. Свидетели, указавшие номер автомобиля, не видели, кто был за рулем.
Всех этих неприятностей можно избежать, если заявить в ГИБДД и налоговую о том, что автомобиль продан.
Для того, чтобы провести проверку, сколько машин зарегистрировано на собственника, можно лично посетить Госавтоинспекцию, или сделать запрос через Госуслуги, личный кабинет налогоплательщика или через сервис Химера.
Эта запись была опубликована 21.04.2023в 19:56. В рубриках: Авто.
- О запрете парковаться на газонах напомнили хабаровским автолюбителям
- Комплекс «Безопасный город» в 2023 году пополнится 100 новыми видеокамерами
- Михаил Дегтярев: в ближайшие несколько лет мы полностью обновим весь подвижной состав городского автотранспорта
- Музей ретроавтомобилей обновляют в краевой столице
- Состоялась торжественная отправка из Хабаровска мобилизованных военнослужащих к местам проведения дополнительной подготовки