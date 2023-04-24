Теплоход «Здоровье» работает в низовьях Амура с 2013 года. В этом году из Комсомольска-на-Амуре он направится в 11-й рейс 25 мая. Он посетит населенные пункты Амурского, Ульчского, Комсомольского и имени Полины Осипенко районов. Всего планируется охватить около 4,5 тысяч жителей из 32 населенных пунктов.

В рейсе участвуют 20 врачей разных специальностей из территориального консультативно-диагностического центра: терапевт, кардиолог, офтальмолог, гастроэнтеролог, невролог, хирург, педиатр, отриноларинголог-сурдолог, акушер-гинеколог, аллерголог-иммунолог, психиатр-нарколог, фтизиатр, уролог, эндокринолог, рентгенолог, врачи УЗИ-диагностики для взрослых и детей.

— Основными группами заболеваний, чаще всего выявляемыми специалистами, становятся заболевания легких, сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкология. После пандемии коронавирусной инфекции стали чаще выявлять аллергии. Также врачи теплохода обнаруживают наружные локализации рака, болезни женской и мужской половых сфер, мочекаменную болезнь, пневманию и туберкулез, – рассказала главный врач территориального консультативно-диагностического центра Ольга Панкова.

После осмотра врачами пациента могут направить на дообследование в краевые стационары, в тяжелых случаях – на госпитализацию. Бывали и экстренные ситуации, когда пациентов направляли в стационары с помощью санавиации.