Сегодня в Хабаровске Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова встретилась со студентами Тихоокеанского государственного университета. Во время беседы с молодежью она отметила, что российская избирательная система является одной из самых прозрачных в мире.

Большая часть встречи была посвящена работе Центральной избирательной комиссии. По словам Эллы Памфиловой, четверть сотрудников избиркомов в России составляет молодежь. Это молодые люди, которые чувствуют, что они могут повлиять на будущее своей страны и активно пользуются своим избирательным правом.

— В общественные наблюдатели к нам идет в основном молодежь. Для нее в нашей стране организовано множество электоральных конкурсов и программ, ведется системная работа. Это очень важно, потому что молодые люди должны чувствовать, что могут реализовать свои амбиции, – отметила Элла Памфилова.

Она добавила, что с учетом новых территорий ведется стремительное обновление избирательных комиссий, а также активно идет подготовка к выборам Президента России в 2024 году.

— Наша избирательная система готова к 2024 году. Мы создали очень жизнеспособную систему выборов, которая четко реагирует на запросы людей и времени. Мы это доказали во время общероссийского голосования по поправкам к Конституции России – в период пандемии мы обеспечили безопасность людей, своевременно реагировали на случаи, которые препятствовали работе комиссий, в полной мере дали возможность реализовать избирательные права нашим гражданам, – добавила председатель ЦИК России.

Итогом встречи стала образовательная акция «Избирательный диктант», который проводился с целью оценки уровня правовой грамотности студентов ТОГУ в сфере избирательного права и избирательного процесса, знание которых является неотъемлемой составляющей гражданина нашей страны.

В ходе встречи молодые люди также смогли задать Элле Памфиловой интересующие их вопросы. Они касались принципов формирования составов избиркомов, взаимодействия с органами местного самоуправления, системы общественного контроля за выборами, цифровых сервисов и других новаций в избирательной системе.

Отметим также, что в рамках своего визита в Хабаровск Элла Памфилова встретится с губернатором края Михаилом Дегтяревым, представителями Избирательной комиссии Хабаровского края, а также примет участие в Дальневосточном электоральном форуме.